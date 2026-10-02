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02.10.2026 21:29

Τα… γυρνάει τώρα ο Χρήστος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ για το πλαφόν στα καύσιμα – Η… μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου και τα κενά… μνήμης

02.10.2026 21:29
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Προβλήματα…μνήμης επικαλέστηκε ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης, που αφού πρώτα δήλωσε ότι συμφωνεί με την πρόταση της ΕΛΑΣ για επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα, πάει να μας βγάλει τρελούς, λέγοντας ότι δεν είπε αυτά που είπε, ότι δηλαδή δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά του κόμματος Τσίπρα.

Μάλιστα, λέει ότι το…  ξέχασε ότι το μέτρο για το πλαφόν στα καύσιμα δεν είναι θέση Τσίπρα, όπως είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, αλλά «αποτελεί πάγια διατυπωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που κατά τη διάρκεια του ζωντανού διαλόγου δεν θυμήθηκα (ένα μυαλό έχουμε χειμώνα-καλοκαίρι)».

Και πέρασε και στην αντεπίθεση κάνοντας λόγο για μονταζιέρα εποχής Τσιπροκαμμένου και για φτηνά κόλπα με … γονυκλισίες στο Άγιο Όρος.

Άραγε του τράβηξε κάποιος το αυτί από τη Χαριλάου Τρικούπη και… θυμήθηκε ;

Η ανάρτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 22:47
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