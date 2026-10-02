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02.10.2026 11:29

Τι έκανε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος

02.10.2026 11:29
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Για την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος, μίλησε ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, στα Παραπολιτικά 90.1.

Ο Αλκιβιάδης Στεφανής ανέφερε ότι το Άγιον Όρος «δέχεται τους πάντες», σημειώνοντας πως ο Αλέξης Τσίπρας έχει επισκεφθεί και στο παρελθόν την Αθωνική Πολιτεία.

Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τις Ιερές Μονές Ιβήρων και Σιμωνόπετρας, όπου και διανυκτέρευσε, ενώ σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί τη Μονή Βατοπεδίου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Αγίου Όρους, ο Αλέξης Τσίπρας συνοδεύεται από τον γιατρό και ιερέα Δημήτρη Λινό, σύζυγο της βουλευτού Αθηνάς Λινού, ο οποίος την ίδια ημέρα τέλεσε τη λειτουργία στην Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας, παρουσία του κ. Τσίπρα.

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