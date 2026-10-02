Έτοιμο να αλλάξει τα δεδομένα στα B-SUV το Leapmotor B03X (photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό B-SUV της Leapmotor, το Β03Χ, είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά δίνοντας συνολικά τρεις επιλογές. Η μπαταρία των 39,8 kWh (EV) εξασφαλίζει αυτονομία 292 χιλιομέτρων, ενώ η μπαταρία των 53 kWh προσφέρει μικτή αυτονομία στα 382 χιλιομέτρων,

To B03X έχει νεανικό σχεδιασμό και μοντέρνες λεπτομέρειες όπως οι κρυφές χειρολαβές και η εμπρός μάσκα που ακριβώς όπως και τα πίσω φώτα παραπέμπουν σε χαμόγελο. Με μήκος 4,27μ., πλάτος 1,81μ και ύψος 1,63μ έχει τις ιδανικές διαστάσεις για ευελιξία στην πόλη, χαρακτηριστικό που συμπληρώνεται από κύκλο στροφής διαμέτρου 10 μέτρων. Επιπλέον, το μεταξόνιο των 2.60μ εξασφαλίζει πολύ μεγάλους χώρους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά αξίζει σε εκείνον για τις αποσκευές. Ο βασικός χώρος είναι 405 lt, ενώ από κάτω υπάρχει το Leap Box. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό, αδιάβροχο και πλενόμενο χώρο επιπλέον 105 lt που είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις.

Την πρακτικότητα υπογραμμίζουν 33 αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται διάσπαρτοι στην καμπίνα, καθώς και τα Leap Flex Seats. Πρόκειται για μια πολύ έξυπνη ιδέα που επιτρέπει στα έδρανα του πίσω καθίσματος να ανασηκωθούν ανεξάρτητα σε αναλογία 60:40, επιτρέποντας την φόρτωση αντικειμένων μεγάλου ύψους. Μεγιστοποιείται έτσι η ευελιξία στη διαμόρφωση του χώρου και πρακτικά μπορεί να ικανοποιηθεί οποιαδήποτε μεταφορική ανάγκη.

H καμπίνα έχει μίνιμαλ αισθητική, υψηλή ποιότητα υλικών και συναρμολόγησης, καθώς και κορυφαία συστήματα άνεσης, ψηφιακής τεχνολογίας και ασφάλειας, με πλήρες πακέτο αερόσακων, πολύ στιβαρό αμάξωμα και 21 λειτουργίες ADAS. Στο εσωτερικό ο ψηφιακός πίνακας είναι 8,8″ και η κεντρική οθόνη αφής είναι14,6″ με εργοστασιακό online Navigation και Over-The-Air ενημερώσεις.

Η μπαταρία των 39,8 kWh τροφοδοτεί κινητήρα με ισχύ 177 ίππων, ενώ σε εκείνη των 53 kWh η ισχύς ανεβαίνει στους 197 ίππους. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 8,6 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα στα 160χλμ/ώρα. Στο πεδίο της φόρτισης η μεγαλύτερη μπαταρία υποστηρίζει έως 133 kW εάν μιλάμε για ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC) ενώ η στάνταρ 100 kW. Σε κάθε περίπτωση η αναπλήρωση 30%-80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ για το εναλλασσόμενο ρεύμα ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι στα 11 kW.

Το μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000χλμ για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 χλμ για την μπαταρία υψηλής τάσης. Επιπλέον, η sales και after sales υποστήριξη με τη σφραγίδα της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) του ομίλου Βασιλάκη, εξασφαλίζει στον πελάτη εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης, σε ένα καλά οργανωμένο και εξειδικευμένο δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. Η εισαγωγική τιμή του B03X Life διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ, με την κρατική επιδότηση και προωθητική ενέργεια των 2.500 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Νέο Peugeot E-208 GTi: Ο θρύλος επέστρεψε, οι παραγγελίες ξεκινούν

Πρεμιέρα στην Ελλάδα για το Opel Corsa GSE – Τι τιμή έχει

Πού επιτρέπεται και πού απαγορεύεται να παρκάρεις τη μοτοσικλέτα σου – Τι ορίζει ο ΚΟΚ