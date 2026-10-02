Σεισμός στην Κυπαρισσία

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Σεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 20.00 στην Κυπαρισσία.
Ο σεισμός είχε επίκεντρο 17 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κυπαρισσίας και εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρα.
Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
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