Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές στον Βόλο (Photos/Video)

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι δύο φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα την Τρίτη, 18/8, στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, μεγάλη φωτιά ξέσπασε περίπου στις 6 το απόγευμα, στην περιοχή των Αϊβαλιώτικων Βόλου, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο. Περίπου μισή ώρα αργότερα, δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε και στην περιοχή Σωρός,

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε δασικές εκτάσεις, ενώ για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στις 18:11, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σενάριο εμπρησμού εξετάζουν οι Αρχές

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν σοβαρό το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά μέτωπα την ίδια περίπου ώρα και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους ενισχύει τις υποψίες για ενδεχόμενη ανθρώπινη παρέμβαση.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με πληροφορίες, κάτοικος της περιοχής φέρεται να κατήγγειλε ότι είδε ένα ύποπτο άτομο να κινείται κοντά στο σημείο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Η σχετική αναφορά διερευνάται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε εμπλοκή συγκεκριμένου προσώπου.

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