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03.10.2026 23:58

Ναυάγιο Κερύνειας: Στους 19 οι νεκροί της τραγωδίας που σημειώθηκε τον Αύγουστο

03.10.2026 23:58
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Ο απολογισμός των νεκρών από το ναυάγιο επιβατηγού καταμαράν στ’ ανοιχτά των ακτών της βόρειας Κύπρου στα τέλη Αυγούστου αυξήθηκε σε 19, ενώ εννέα άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει σοβαρές αμέλειες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Το πλοίο FiloJet μετέφερε 267 άτομα όταν ανατράπηκε λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι αυτό στις 30 Αυγούστου, 239 άνθρωποι διασώθηκαν στη θάλασσα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 554 μέτρων στ’ ανοιχτά της Κερύνειας.

Όπως δήλωσαν, οι επιχειρήσεις στο σημείο του ναυαγίου έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων θα συνεχιστούν.

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