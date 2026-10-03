search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 22:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 22:08

Πτήση flydubai: Ο Νετανιάχου προσκάλεσε στο Ισραήλ τον ήρωα Ινδό πιλότο

03.10.2026 22:08
pilot-flydubai

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

O Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκάλεσε σήμερα στο Ισραήλ, ως επίτιμο προσκεκλημένο, τον Ινδό πιλότο της πτήσης της flydubai με προορισμό το Τελ Αβίβ, ο οποίος έσωσε το αεροσκάφος ανοίγοντας την πόρτα του πιλοτηρίου μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον συγκυβερνήτη του.

“Είστε ένας πραγματικός ήρωας των γενναίων λαών της Ινδίας και του Ισραήλ, και είστε ήρωας για όλο τον κόσμο”, δήλωσε ο Νετανιάχου σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του, και το οποίο παρουσιάζει την τηλεφωνική του συνομιλία με τον κυβερνήτη της πτήσης της flydubai Σμιτ Ματσχάρ, που λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Διαβάστε επίσης:

Τέξας: Κουρέας βρήκε 120.000 δολάρια ξεχασμένα πάνω σε ΑΤΜ και τα παρέδωσε όλα (Video)

Δέκα χρόνια μετά το Brexit, 5 στους 10 Βρετανούς θέλουν επιστροφή στους κόλπους της ΕΕ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairos keravnos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που χτυπήθηκε από κεραυνό

kypseli diadilosi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια – Παρών ο Χάρης Δούκας

kriti-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πήγαν για… μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας (Video)

pilot-flydubai
ΚΟΣΜΟΣ

Πτήση flydubai: Ο Νετανιάχου προσκάλεσε στο Ισραήλ τον ήρωα Ινδό πιλότο

100 years
MEDIA

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΣΗΕΠΗΝ στα Ιωάννινα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 22:44
kairos keravnos 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Κατέληξε η 50χρονη διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που χτυπήθηκε από κεραυνό

kypseli diadilosi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατοίκων για τις ρωγμές στα κτίρια – Παρών ο Χάρης Δούκας

kriti-kakokairia1
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πήγαν για… μπάνιο στην παραλία των Αγίων Αποστόλων εν μέσω κακοκαιρίας (Video)

1 / 3