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Ο Γκλεν Πάουελ (Glen Powell) υποδύεται έναν αστέρα της κάντρι (country) μουσικής που επιδιώκει να κάνει δυναμική επιστροφή στη νέα ταινία της Universal Pictures «The Comeback King».

Το σενάριο της δραματικής κωμωδίας υπογράφουν ο Πάουελ και ο Τζαντ Άπαταου (Judd Apatow), με τον δεύτερο να αναλαμβάνει και τη σκηνοθεσία.

Ο Πάουελ υποδύεται τον Όμπρεϊ Κινγκ (Aubrey King), ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από σκάνδαλο απιστίας στο οποίο εμπλέκεται η σύντροφός του, διάσημη ποπ σταρ (την οποία υποδύεται η Μάντελιν Κλάιν [Madelyn Cline]).

«Αναγκασμένος να κάνει ένα διάλειμμα, ο Όμπρεϊ απομακρύνεται από τα φώτα της δημοσιότητας και επιστρέφει στο κολέγιο για να ολοκληρώσει επιτέλους τις σπουδές του και να ανακαλύψει τι θέλει να εκφράσει μέσα από τη μουσική του. Σε αυτό τον βοηθά η Σαμ (Κριστίν Μιλιότι – [Cristin Milioti]), αυστηρή και προσγειωμένη καθηγήτρια, η οποία αρχικά δεν εντυπωσιάζεται καθόλου από τον διάσημο καλλιτέχνη που εισβάλλει στην αίθουσα διδασκαλίας της» αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη.

Στην ταινία, το trailer της οποίας δημοσιεύθηκε από το κινηματογραφικό στούντιο πρόσφατα εμφανίζονται αληθινοί μουσικοί της κάντρι, μεταξύ άλλων, οι Τζέλι Ρολ (Jelly Roll), Μιράντα Λάμπερτ (Miranda Lambert), Κρις Στέιπλετον (Chris Stapleton), Μπράντι Καρλάιλ (Brandi Carlile), Ρίμπα ΜακΕντάιρ (Reba McEntire), Λουκ Μπράιαν (Luke Bryan).

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