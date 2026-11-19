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Ο Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), ένας από τους ηθοποιούς που βρίσκονταν στην τελική λίστα των υποψηφίων για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ (James Bond) τον οποίο τελικά κέρδισε ο Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), φέρεται να ήταν εξαρχής ένα από τα φαβορί του σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve), ωστόσο αποχώρησε από τη διεκδίκηση πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Ο Μάθιου Μπελόνι (Matthew Belloni), ο οποίος είχε προβλέψει ότι ο Πάτινσον θα ήταν ο νέος 007, σε δημοσίευμά του στο Puck (μέσω Guardian) ανέφερε ότι ο διάσημος ηθοποιός «είχε από την αρχή επιφυλάξεις για τις απαιτήσεις και τη δέσμευση που συνοδεύουν τον ρόλο» και αποσύρθηκε λίγο μετά το δοκιμαστικό του.

Έχοντας ξεχωρίσει ως πρίγκιπας Κάρολος στο «The Crown», αλλά και μέσα από μια σειρά αξιόλογων ανεξάρτητων ταινιών μεταξύ των οποίων τα «God’s Own Country», «La Chimera» και «The Mastermind», φέρεται να ήταν στην αρχική τελική τριάδα μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ (Callum Turner) και Τζακ Λόουντεν (Jack Lowden).

Η αποκάλυψη στη συνέχεια ότι οι παραγωγοί είχαν προσθέσει στη λίστα και τον Ρόμπερτ Πάτινσον μαζί με τον πρωταγωνιστή του «How to Rob a Bank», Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), άφησε να εννοηθεί ότι κανένας από τους τρεις αρχικούς υποψηφίους δεν επρόκειτο να επιλεγεί.

Σύμφωνα με τον Μπελόνι, ο Ο’Κόνορ «ήταν εξαρχής ένα από τα φαβορί του Ντενί Βιλνέβ, σε τέτοιο βαθμό που αρκετοί άνθρωποι του χώρου θεωρούσαν ότι ο ρόλος ήταν ουσιαστικά δικός του». Ωστόσο, οι επιφυλάξεις που είχε τον έκαναν να «αμφιταλαντεύεται διαρκώς για το αν θα περάσει από δοκιμαστικό, μέχρι που τελικά το τόλμησε, για να αποσύρει λίγο μετά οριστικά την υποψηφιότητά του».

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος επισήμανε ακόμη μία λεπτομέρεια στη συμφωνία της Amazon MGM με τον Πάτινσον πριν από την οντισιόν, η οποία πρόδιδε πόσο πολύ ήθελαν οι παραγωγοί να τον επιλέξουν. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δεν είχε την υποχρέωση να ευθυγραμμίσει τις προσωπικές εμπορικές συνεργασίες του με εκείνες των ταινιών του Τζέιμς Μποντ. Δεδομένου ότι οι συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες αποτελούν διαχρονικά σημαντική πηγή εσόδων για το κινηματογραφικό franchise, τα ήδη ενεργά συμβόλαια του Πάτινσον με οίκους μόδας και ρολογιών ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην πορεία. Όπως σημείωσε ο Μπελόνι, οι δύο πλευρές «θα κληθούν πλέον να το διαπραγματευτούν».

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