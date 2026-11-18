Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Γούντι Άλεν (Woody Allen) ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του στη Μαδρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.
Τα γυρίσματα διήρκεσαν έξι εβδομάδες και έγιναν σε περισσότερες από 35 τοποθεσίες στην ισπανική πρωτεύουσα με διευθυντή φωτογραφίας τον επί χρόνια συνεργάτη του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodσvar), Χοσέ Λουίς Αλκάινε (Josι Luis Alcaine). Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη.
Πρωταγωνιστούν οι Τζεμάιμα Κέρκι (Jemima Kirke), Μάρτον Τσόκας (Marton Csokas), Τζέικομπ Όφτερμπρο (Jakob Oftebro), Πίτερ Βάιβς (Peter Vives) και Αλέξι Γουάσερ (Alexi Wasser).
Είναι η τρίτη παραγωγή του αμερικανού δημιουργού στην Ισπανία, μετά τα «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και «Rifkin’s Festival» (2020) την οποία έχει περιγράψει ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία».
Προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο. Σύμφωνα με το World of Reel, η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική ονομασία εξαιτίας των όρων της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ μέχρι στιγμής έχει τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026». Το στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.
Στο μεταξύ, μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τη Μαδρίτη μοιράστηκε η κόρη του Μπεσέτ, με ανάρτησή της στο Instagram, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά από το ταξίδι τους. Η 27χρονη πόζαρε μαζί με τους γονείς της απολαμβάνοντας ένα δείπνο με θαλασσινά. «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα της παραμονής τους στην ισπανική πρωτεύουσα.
Ο Γούντι Άλεν γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου, μετρώντας πλέον 51 ταινίες στο ενεργητικό του, έναν αριθμό-ρεκόρ και μια τεράστια προσφορά στην έβδομη τέχνη.
Διαβάστε επίσης:
Πώς ο Τζεφ Μπέζος «έχρισε» τον Ρόμπερτ Πάτινσον νέο Τζέιμς Μποντ – Το παρασκήνιο της επιλογής του «007» (video)
«Spider-Man: Brand New Day»: Η Sony το φέρνει ξανά στη μεγάλη οθόνη με 10 λεπτά επιπλέον υλικό (videos)
Η επιστροφή του James Bond: Αλλάζει η εποχή του 007; Η επιλογή του Πάτινσον και η νέα στρατηγική της Amazon
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.