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Ο Γούντι Άλεν (Woody Allen) ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της 51ης ταινίας του στη Μαδρίτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν έξι εβδομάδες και έγιναν σε περισσότερες από 35 τοποθεσίες στην ισπανική πρωτεύουσα με διευθυντή φωτογραφίας τον επί χρόνια συνεργάτη του Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodσvar), Χοσέ Λουίς Αλκάινε (Josι Luis Alcaine). Όπως αναφέρει το Deadline, η ταινία θα είναι κυρίως αγγλόφωνη.

WestEnd Films has boarded world sales on Woody Allen’s new feature, which is set to begin shooting in Madrid on October 5.



Written and directed by Allen, the contemporary comedy will star Jemima Kirke, Marton Csokas, Jakob Oftebro, Peter Vives and Alexi Wasser… — Deadline (@DEADLINE) October 1, 2026

Πρωταγωνιστούν οι Τζεμάιμα Κέρκι (Jemima Kirke), Μάρτον Τσόκας (Marton Csokas), Τζέικομπ Όφτερμπρο (Jakob Oftebro), Πίτερ Βάιβς (Peter Vives) και Αλέξι Γουάσερ (Alexi Wasser).

Είναι η τρίτη παραγωγή του αμερικανού δημιουργού στην Ισπανία, μετά τα «Vicky Cristina Barcelona» (2008) και «Rifkin’s Festival» (2020) την οποία έχει περιγράψει ως «μια κωμωδία με ρομαντισμό, ίντριγκα και απιστία».

Προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο. Σύμφωνα με το World of Reel, η λέξη «Μαδρίτη» θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική ονομασία εξαιτίας των όρων της δημόσιας χρηματοδότησης, ενώ μέχρι στιγμής έχει τον προσωρινό τίτλο «WASP 2026». Το στάδιο του μοντάζ και της επεξεργασίας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Μαδρίτης και Νέας Υόρκης.

Στο μεταξύ, μια σπάνια οικογενειακή στιγμή από τη Μαδρίτη μοιράστηκε η κόρη του Μπεσέτ, με ανάρτησή της στο Instagram, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια ματιά από το ταξίδι τους. Η 27χρονη πόζαρε μαζί με τους γονείς της απολαμβάνοντας ένα δείπνο με θαλασσινά. «Μπορείς να καταναλώσεις πολλά σε μια εβδομάδα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνες από έργα τέχνης και γεύματα της παραμονής τους στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο Γούντι Άλεν γίνεται 91 ετών στις 30 Νοεμβρίου, μετρώντας πλέον 51 ταινίες στο ενεργητικό του, έναν αριθμό-ρεκόρ και μια τεράστια προσφορά στην έβδομη τέχνη.

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