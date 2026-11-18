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Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται η περιουσία του Mr Χωριάτικου, Άγγελου Γιαννακόπουλου, για την οποία δόθηκε εντολή δέσμευσης, ώστε να διερευνηθεί η διαδρομή των χρημάτων και ο τρόπος απόκτησης των ακινήτων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται πολυτελείς βίλες με πισίνες στη Μύκονο, εντυπωσιακές κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής, μεγάλες εκτάσεις στην Κορινθία, αλλά και εμπορικά ακίνητα σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας

Οι Αρχές εξετάζουν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών και συγγενικών προσώπων, μέσω του οποίου φέρεται να πραγματοποιήθηκε διακίνηση και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων, ενώ ερευνάται η υπόθεση της αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο».

Η νέα εντολή δέσμευσης αποκαλύπτει την έκταση της υπό διερεύνηση περιουσίας, με περισσότερα από 90 ακίνητα και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα εκτείνεται σε περισσότερα από 210 φυσικά πρόσωπα και περίπου 340 εταιρείες, καθώς επιχειρείται να αποτυπωθεί η διαδρομή των χρημάτων και ο τρόπος απόκτησης των ακινήτων.

Τα «φιλέτα» της Μυκόνου

Στη Μύκονο εντοπίζονται πολυτελείς κατοικίες, τουριστικά καταλύματα και μεγάλα συγκροτήματα με πισίνες.

Στη θέση Τάγκου, στη λίστα περιλαμβάνεται συγκρότημα εντός αγροτεμαχίου έκτασης 4.005 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο διαθέτει συνολικά 12 κτίρια και πισίνα.

Στην περιοχή Κανάλια, η δέσμευση αφορά ακίνητο με διώροφη κατοικία 125 τ.μ., διώροφο ξενώνα 92 τ.μ., γκαράζ 24 τ.μ. και πισίνα επιφάνειας 52,28 τ.μ.

Στην Άνω Μερά καταγράφεται έκταση 4.571,30 τ.μ. με πέντε κτίσματα συνολικής επιφάνειας άνω των 314 τ.μ., καθώς και ξεχωριστό ακίνητο 970 τ.μ. με δύο κτίσματα.

Στον κατάλογο των ιδιοκτησιών περιλαμβάνονται επίσης ακίνητα στις περιοχές Πετεινάρο, Άγιος Λουκάς και Καμινάκι, αποτυπώνοντας τη σημαντική παρουσία του υπό διερεύνηση δικτύου στο νησί.

Τα ακίνητα της Αττικής: Μονοκατοικία 811 τ.μ. με πισίνα στη Νέα Ερυθραία – Δεσμεύσεις και στα νότια προάστια

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα των ακινήτων στην Αττική, όπου οι δεσμεύσεις εκτείνονται από τα βόρεια προάστια μέχρι την παραλιακή ζώνη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη Νέα Ερυθραία δεσμεύθηκε μονοκατοικία επιφάνειας 811 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα, ενώ στο Μαρκόπουλο Ωρωπού περιλαμβάνεται τριώροφη κατοικία με πισίνα και όμορο αγροτεμάχιο έκτασης άνω των 2.000 τ.μ.

Στη Σκάλα Ωρωπού εντοπίζεται επίσης αγροτεμάχιο 3.582,40 τ.μ. με πολλαπλά κτίσματα, το οποίο εμφανίζεται στο όνομα συγγενικού προσώπου του επιχειρηματία.

Ο κατάλογος των περιοχών είναι μακρύς. Ακίνητα που περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις εντοπίζονται σε Κινέτα, Άλιμο, Βάρκιζα, Νέο Βουτζά, Καλύβια, Μαρούσι, Χολαργό, Αγία Παρασκευή, Πετρούπολη, Νέα Ιωνία, Περιστέρι, Δάφνη και Ασπρόπυργο.

Στο στόχαστρο και ακίνητα στην Κορινθία

Η έρευνα δεν περιορίζεται στην Αττική και τη Μύκονο. Στις Κεχριές Κορινθίας, μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που εξετάζονται βρίσκεται έκταση 4.010 τετραγωνικών μέτρων, με διώροφη κατοικία και πισίνα, η οποία ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του Άγγελου Γιαννακόπουλου.

Εμπορικά ακίνητα άνω των 1.100 τ.μ. σε κεντρικά σημεία της Αθήνας

Πέρα από τις πολυτελείς κατοικίες και τις μεγάλες εκτάσεις γης, οι δεσμεύσεις επεκτείνονται και σε εμπορικά ακίνητα σημαντικής επιφάνειας, σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ισόγειο κατάστημα 1.105,85 τετραγωνικών μέτρων στη λεωφόρο Μεσογείων, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται καταστήματα στη Νέα Σμύρνη και σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η λεωφόρος Συγγρού και η Κατεχάκη.

Στις δεσμεύσεις περιλαμβάνεται ακόμη εργοστασιακός χώρος στο Μοσχάτο, γεγονός που δείχνει ότι η έρευνα αφορά όχι μόνο κατοικίες και τουριστικά ακίνητα, αλλά και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Πώς αποκτήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία – Η διαδρομή των χρημάτων

Στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ακίνητα που αποκτήθηκαν από τον ίδιο τον επιχειρηματία, συγγενικά του πρόσωπα ή εμπλεκόμενες εταιρείες να συνδέονται με οικονομικά οφέλη από τη μη καταβολή οφειλών προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα, η έρευνα φέρεται να έχει εντοπίσει και σημαντικά χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, διευρύνοντας το πεδίο των ελέγχων πέρα από την ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Το ζητούμενο πλέον για τις αρμόδιες Αρχές είναι να αποσαφηνιστεί η πραγματική ιδιοκτησία των περιουσιακών στοιχείων, η προέλευση των χρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτησή τους και ο ενδεχόμενος ρόλος των εταιρειών και των συγγενικών προσώπων στις υπό διερεύνηση συναλλαγές.

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