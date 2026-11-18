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Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην 33χρονη γυναίκα από την Αλγερία για τη δολοφονία της τριών ετών κόρης της, η σορός της οποίας είχε βρεθεί να επιπλέει στη θάλασσα τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουλίου 2025 στην παραλία Έδεμ του Παλαιού Φαλήρου.
Το δικαστήριο κήρυξε ομόφωνα ένοχη τη γυναίκα για ανθρωποκτονία με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σε βάρος μέλους της οικογένειας και για ενδοοικογενειακή πρόκληση σωματικών βλαβών, επιβάλλοντας πλην των ισοβίων και επιπλέον ποινή φυλάκισης τριών ετών.
Οι δικαστές αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τα δύο ελαφρυντικά που ζήτησε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης, όπως πρότεινε και η Εισαγγελέας.
Στην απολογία της, η μητέρα, αρνήθηκε ότι σκότωσε την 3χρονη Τζένα, ισχυριζόμενη ότι το παιδί χτύπησε μέσα στο σπίτι και η ίδια πιστεύοντας πως είναι νεκρό σκέφτηκε να αφήσει το πτώμα στην θάλασσα, «για θρησκευτικούς λόγους», όπως είπε. Η απολογία της, διακόπηκε για λίγο καθώς με την έναρξή της, η κατηγορούμενη δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει και το δικαστήριο έδωσε λίγο χρόνο για να ηρεμήσει.
Η κατηγορούμενη είπε στο δικαστήριο ως προς την απόφασή της να πάει το νεκρό παιδί στην θάλασσα: «Στη θρησκεία μας, οι μουσουλμάνοι, έχουμε μάθει ότι αυτό είναι καλό. Αν πεθάνει κάποιος να τον πάμε στη θάλασσα. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο για την ψυχή της, αυτό λέει το κοράνι για εμάς τους μουσουλμάνους».
Σύμφωνα με την 33χρονη, ο φίλος της είχε χτυπήσει την Τζένα οκτώ με εννιά φορές και μετά την τελευταία φορά, το παιδί δεν ήθελε να φάει. “Φαινόταν κουρασμένη. Έκανε εμετούς. Μου ζητούσε μόνο υγρά, νερό, γάλα. Μου ζήτησε να την κάνω μπάνιο. Εκεί μου ζήτησε νερό και πήγα να της φέρω, και άκουσα ένα μπαμ και είδα ότι έπεσε στην ντουζιέρα. Έκανε σπασμούς και γούρλωνε τα μάτια” είπε η κατηγορούμενη.
Η Εισαγγελέας στην αγόρευσή της ζήτησε την ενοχή της 33χρονης τονίζοντας ότι άφησε το παιδί της στο νερό γνωρίζοντας πως δεν μπορούσε να αντιδράσει «αποδεχόμενη τον βέβαιο θάνατό της».
Επικαλούμενη όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, οπτικό υλικό, ιατροδικαστική έκθεση και τις ιστολογικές εξετάσεις, αλλά και τις μαρτυρικές καταθέσεις η Εισαγγελέας τόνισε ότι «Στο σώμα του παιδιού διαπιστώθηκαν κακώσεις εν ζωή και μεταθανάτιες και πολλαπλές εκδορές, ορισμένες εκ των οποίων χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες. Βρέθηκε στο νερό εν ζωή, σε προθανάτια κατάσταση». Παράλληλα αναφέρθηκε σε κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορουμένης .
«Όλα τα στοιχεία δείχνουν προμελέτη και σχεδιασμό. Δεν έδειξε καμία συντριβή, καμία στεναχώρια, μόλις τρεις ημέρες μετά το θάνατο, ήρθε σε επικοινωνια με τις προξενικές αρχές και αιτήθηκε την επιστροφή της στη χώρα της».
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