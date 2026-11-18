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Άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγο της και τα παιδιά της δέχθηκε 51χρονη στον Ασπρόπυργο.

Το ζευγάρι, έχει 7 παιδιά, με την 51χρονη να καταγγέλλει πως είναι χρόνιο θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Την περασμένη Παρασκευή (13/11) ο σύζυγος της εξαγριώθηκε επειδή του πρότεινε να μετακομίσει μαζί τους η κόρη τους με τα τρία παιδιά της. «Μου έλεγε είσαι δικιά μου, απόψε θα σου ξυρίσω το κεφάλι, θα σου κάνω χαρακές», είπε στο Mega η 51χρονη.

Το θύμα απομονώθηκε σε ένα δωμάτιο και κάλεσε την αστυνομία. Μετά από μία ώρα το περιπολικό έφτασε έξω από την οικεία της οικογένειας στον Ασπρόπυργο. Όμως η 51χρονη δεν μπορούσε να βγει έξω επειδή στην αυλή βρίσκονταν ο γιος της και ο σύζυγος της.

Ο αστυνομικός κρύφτηκε στα χωράφια

Ο ένας αστυνομικός μπήκε διστακτικά στην αυλή, ενώ ο άλλος παρέμεινε στον προαύλιο χώρο. Ο ένας από τους γιους του ζευγαριού άρχισε να φωνάζει στον αστυνόμο, του πετά ένα παπούτσι, κάνει μία κίνηση, και ο αστυνομικός τρέπεται σε φυγή.

«Άνοιξα το τζάμι και φώναζα “αστυνομία βοήθεια εδώ”. Οι αστυνομικοί φοβήθηκαν και με άφησαν στο έλεος. Οι αστυνομικοί άρχισαν να τρέχουν, ο ένας έφυγε στα χωράφια», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Μέσα στην αναταραχή η 51χρονη κατάφερε να βγει από το σπίτι, αλλά την πρόφτασαν οι γιοι της και την ξυλοκόπησαν μπροστά στο περιπολικό. «Με χτύπησε πολύ ο γιος μου και ο άνδρας μου με αποτέλειωσε», σχολίασε και πρόσθεσε ότι όλα αυτά συνέβησαν δίπλα στον ένα αστυνομικό.

Ο αστυνομικός στο βίντεο πλησιάζει στο περιπολικό κρατώντας στο χέρι τον φακό. Ο σύζυγος της 51χρονης και οι γιοι τους φωνάζουν «φύγε» και εκείνος υπακούει. «Μετά ήρθαν δύο ΟΠΚΕ. Αυτοί με βοήθησαν και τους άλλους αστυνομικούς για να συλληφθούν και να με πάρουν στο νοσοκομείο», συνέχισε.

Η 51χρονη έχει καταγωγή από την Κρήτη και την Ιταλία. Το 2013 ο σύζυγος της την είχε κακοποιήσει τόσο άσχημα που της είχε καταστρέψει τη σπλήνα. Ερωτηθείσα γιατί έμεινε μαζί του είπε «έλα ντε, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Πιστεύω όλες οι γυναίκες που το περνάνε αυτό, ξαναγυρνάμε. Δεν είχα τη δύναμη να πάω κάπου, τα παιδιά ήταν μικρά, η μητέρα μου στο εξωτερικό».

Ελεύθερος ο σύζυγος

«Καθόμουν ένα μήνα στη μητέρα μου στην Ιταλία και γύριζα πίσω με τη δικαιολογία τα παιδιά, τι θα πει ο κόσμος, πίστευα ότι θα αλλάξει. Τον αγαπούσα νόμιζα ότι κάποτε θα τελειώσει», εξομολογήθηκε.

Ο σύζυγος της αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεση στο Αυτόφωρο. «Γύρισε σπίτι ανενόχλητος. Φοβάμαι είναι ύπουλος», σχολίασε.

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