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Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν κοιτούν πλέον το ποσοστό που έχει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτό που κοιτούν είναι σε τι ποσοστό καταγράφεται η δυναμική του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά, αφού από τον πρώην πρωθυπουργό εξαρτάται εάν το κυβερνών κόμμα θα ξεπεράσει το 30% στις επόμενες εκλογές.

Με βάση τις μετρήσεις και τις αναλύσεις των δημοσκόπων, ο Αντώνης Σαμαράς κινείται σίγουρα από το 3% έως το 5%. Από αυτό το ποσοστό, το 2% θα το πάρει από τη ΝΔ και το υπόλοιπο από τα άλλα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ. Σε αυτή την περίπτωση, ό,τι και να κάνει η ΝΔ, δεν αναμένεται να βρεθεί για κανέναν λόγο πάνω από το 31%, μένοντας πολύ μακριά από την αυτοδυναμία.

Είναι χαρακτηριστικό, ωστόσο, ότι σε άλλες μετρήσεις τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse, το 14% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα ψήφιζε ή εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ψηφίσει ένα κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τα στελέχη της ΝΔ αποφάσισαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να κάνει δύο κινήσεις.

Να στραφεί ακόμα περισσότερο στην Εκκλησία αλλά και στα εθνικά θέματα, δεδομένου ότι οι πολίτες στις κρίσεις συσπειρώνονται γύρω από τις κυβερνήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, άλλωστε, ο πρωθυπουργός κανόνισε το ταξίδι στην Κύπρο, σε μια στιγμή μάλιστα που η ιστορία του καλωδίου βρίσκεται σε εκκρεμότητα, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί.

Στην πρόσφατη δημοσκόπηση, στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα ελληνοτουρκικά, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει μεν την πρώτη θέση και στις τρεις κατηγορίες, ωστόσο συγκεντρώνει περιορισμένα ποσοστά: 31% στα ελληνοτουρκικά, 24% στην ακρίβεια και 22% στη διαφθορά.

Το πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ και η παρέμβαση Γεωργιάδη

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συνεχίσει το πιο σκληρό πρέσινγκ στο ΠΑΣΟΚ, ευελπιστώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να μεταπείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους ότι θα πρέπει να τον στηρίξουν.

Ο πρωθυπουργός δηλώνει σταθερά ότι είναι το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ για τον σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον οι πρώτες κάλπες δεν της δώσουν αυτοδυναμία.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν, μάλιστα, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμένει να ζητά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δεσμευτεί προεκλογικά για το τι θα πράξει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας.

Αρκετά στελέχη εκτιμούν ότι, αν το ΠΑΣΟΚ τερματίσει στην εκλογική κούρσα στην τρίτη θέση, εκτός από την εσωστρέφεια, θα υπάρξει και ένας βαθύς διχασμός μεταξύ των στελεχών του Κινήματος. Άρα, όποια θέση εκφράζεται σήμερα θα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Το αφήγημα αυτό ήρθε να ανατρέψει, τουλάχιστον για την ώρα, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αμφισβήτησε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Η θέση του αυτή, η οποία ενόχλησε ακόμα και στελέχη της ΝΔ, όπως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, προφανώς βρήκε αντίθετα πολλά στελέχη του κεντρώου χώρου. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο υπουργός επιχείρησε χθες, ανεπιτυχώς, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν είπε πως δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

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