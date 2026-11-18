Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Το βασικό τρίπτυχο των διεκδικήσεων του Πολυτεχνείου του 1973 παραμένει επίκαιρο. Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.
«Τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η δημοκρατία στον τόπο μας. Τρεις λέξεις πίσω από τις οποίες κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα», προσθέτει.
«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία: αυτές οι τρεις λέξεις είναι και σήμερα επίκαιρες», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.
Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται να μιλούν για το σύγχρονο νόημα του Πολυτεχνείου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Καρπουχτσής, η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και κυρίως, πολλές νέες και νέοι που συμμετείχαν στο μπλοκ της Συμπαράταξης στη χθεσινή πορεία, από όπου και τα σχετικά πλάνα.
Διαβάστε επίσης:
Ωμές αλήθειες από τον Μελανσόν
Και ο Μεϊμαράκης κατά Γεωργιάδη για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου
«Δεν ευρέθη ούτε ένας»: Όταν ο Άδωνις Γεωργιάδης αμφισβητούσε το 2009 ότι υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.