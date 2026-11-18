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Το βασικό τρίπτυχο των διεκδικήσεων του Πολυτεχνείου του 1973 παραμένει επίκαιρο. Αυτό υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.



«Τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η δημοκρατία στον τόπο μας. Τρεις λέξεις πίσω από τις οποίες κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα», προσθέτει.

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία: αυτές οι τρεις λέξεις είναι και σήμερα επίκαιρες», καταλήγει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται να μιλούν για το σύγχρονο νόημα του Πολυτεχνείου, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Καρπουχτσής, η τομεάρχης Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και κυρίως, πολλές νέες και νέοι που συμμετείχαν στο μπλοκ της Συμπαράταξης στη χθεσινή πορεία, από όπου και τα σχετικά πλάνα.

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