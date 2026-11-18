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Ένας καβγάς για φθορές σε αυτοκίνητο κατέληξε σε τραγωδία στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από λεκτικό διαπληκτισμό με δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις άνδρες ενεπλάκησαν σε λεκτική αντιπαράθεση, με αφορμή φθορές, που είχαν προκληθεί σε όχημα ιδιοκτησίας συγγενικού προσώπου του 58χρονου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ο 58χρονος έχασε τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά ο 46χρονος και ο 83χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

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