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Οργή και θυμό προκαλεί η απόφαση της ενορίας που ανήκει η οικογένεια του παιδιού που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη μετά από κατάποση βενζίνης, καθώς αρνήθηκε να το κηδέψει επειδή ήταν… αβάπτιστο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η οικογένεια του παιδιού ζήτησε να γίνει η τελετή της κηδείας του στην ενορία του, ωστόσο το αίτημα αυτό δεν έγινε αποδεκτό και τελικά τελέστηκε στον ναό του κοιμητηρίου της Νέας Αλικαρνασσού.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος ήταν ότι το παιδάκι δεν είχε βαπτιστεί κι έτσι οι γονείς έπρεπε μέσα σε όλον αυτόν τον Γολγοθά που περνούν, να διαχειριστούν και μια τέτοια – εκτός λογικής – άρνηση.

Ακόμα και μετά την πληροφορία ότι το παιδί αεροβαφτίστηκε λίγο πριν καταλήξει, η απόφαση δεν άλλαξε μιας και ήδη είχαν δημοσιοποιηθεί τα αγγελτήρια θανάτου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, που μένει να διευκρινιστεί εάν γνώριζε όσα προηγήθηκαν και εάν είχε δώσει έγκριση ή όχι.

Τι είναι το αεροβάπτισμα και πότε αναγνωρίζεται από την Εκκλησία

Το αεροβάπτισμα πρόκειται για μια έκτακτη μορφή βάπτισης, την οποία η Εκκλησία αναγνωρίζει σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης. Σε αντίθεση με το κανονικό μυστήριο, που τελείται από ιερέα με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο αγιασμένο νερό, το αεροβάπτισμα μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από έναν ορθόδοξο χριστιανό που δεν είναι κληρικός.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε εξαιρετικά κρίσιμες περιστάσεις, όταν υπάρχει φόβος ότι το παιδί ενδέχεται να χάσει τη ζωή του πριν προλάβει να βαπτιστεί με τον καθιερωμένο τρόπο.

Εφόσον το βρέφος ξεπεράσει τον κίνδυνο, ακολουθεί η προβλεπόμενη εκκλησιαστική διαδικασία για τη συμπλήρωση της βάπτισης, με διατήρηση του ονόματος που του δόθηκε κατά το αεροβάπτισμα.

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