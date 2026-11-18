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Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, θα βρεθούν σήμερα (18/11) η 34χρονη μητέρα και τα δύο ανήλικα κορίτσια της, ηλικίας 13 και 16 ετών, που συνελήφθησαν και κατηγορούνται για την πυρκαγιά στο Ζεφύρι το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Η μητέρα και οι δύο κόρες της οδηγήθηκαν και χθες στα δικαστήρια, ωστόσο ο δικηγόρος τους ζήτησε προθεσμία μίας ημέρας για να απολογηθούν, ώστε να λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας.

Αναζητείται ακόμη ο 44χρονος πατέρας της οικογένειας, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θεωρείται ένας από όσους πετούσαν υπολείμματα από στάχτες στο εγκαταλελειμμένο κτήριο, από τα οποία προκλήθηκε η φονική πυρκαγιά.

Παράλληλα, σήμερα στο Περιστέρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του 44χρονου πυροσβέστη Ηλία Βαλατσού, που έχασε τη ζωή του στο Ζεφύρι, θα του πουν το τελευταίο αντίο στο κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου.

Νωρίτερα, η νεκρώσιμη πομπή με τη σορό πέρασε από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου οι συνάδελφοί απέτισαν φόρο τιμής με αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και τήρησαν ενός λεπτού σιγή.

Υπενθυμίζεται πως χθες τελέστηκε, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη στη Λεύκη Καστοριάς.

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