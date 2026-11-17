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Σε ακραία βία κατέφυγε η αστυνομία κατά την ολοκλήρωση της μεγαλειώδους πορείας για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ξύλο, τραυματισμούς, ομαδικές προσαγωγές – ακόμη και μέσα στους σταθμούς του μετρό – και χρήση χημικών.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο που δείχνει τρεις και στη συνέχεια τέσσερις (!) πάνοπλους αστυνομικούς να ξυλοκοπούν διαδηλωτή, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκειμένου να τον υποχρεώσουν να σταματήσει να αντιστέκεται στην προσαγωγή του.

Παράλληλα, κατά την ένταση που σημειώθηκε μετά την ολοκλήρωση της πορείας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μια γυναίκα τραυματίστηκε – από ασπίδα αστυνομικού των ΜΑΤ κατά πληροφορίες – ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Από τα επεισόδια διακομίστηκαν συνολικά τέσσερις γυναίκες στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», όλες με τραύματα στο κεφάλι. Η μία μεταφέρθηκε με μηχανή του ΕΚΑΒ, ενώ οι υπόλοιπες τρεις με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι τέσσερις τραυματίες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους και υποβάλλονταν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στη συνέχεια η αστυνομία μπήκε στο μετρό Αμπελοκήπων προκειμένου να εντοπίσει άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην ένταση της Αλεξάνδρας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον δέκα προσαγωγές, μετά την έφοδο στο Μετρό.

Συνολικά οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 20.

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