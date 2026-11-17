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Επιχειρησιακά σφάλματα που στοίχισαν εκτίμησε ότι στοίχισαν τη ζωή του γιου του πατέρα του 23χρονου πυροσβέστη που σκοτώθηκε στο Ζεφύρι.

«Δε θα μιλήσω για τη δικιά μου οικογένεια, ούτε για το δικό μου το παιδί. Το δικό μου το παιδί ξέρω τι παιδί είναι. Να ρωτήσουν τους φίλους, τον περίγυρό του, το σώμα στο οποίο υπηρετούσε. Εγώ είναι θα πω προφανώς τα καλύτερα. Έχω μια εκτίμηση και μπορώ να πω ότι έγιναν κάποια σφάλματα, κάποια λάθη, αλλά το Πυροσβεστικό Σώμα υποστήριξε μια προσπάθεια. Αυτό όμως είχε κάποια αποτελέσματα, τα οποία για μένα τουλάχιστον και για την οικογένειά μου δε θα ήταν αυτά που έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Ζυμπίδης.

Και αναρωτήθηκε γιατί μπήκαν δύο φορές στο κτίριο. «Θα πω μάλλον δικές μου υπόνοιες. Μπήκαν τα άτομα μέσα μία φορά. Τη δεύτερη ας πούμε, γιατί ξαναμπήκαν; Θα ήθελα μία εξήγηση πάνω σε αυτό το θέμα. Το παιδί μου βρισκόταν μέσα για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ανάλογα με το οξυγόνο που είχε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να το βγάλουν έξω».

Ο Στέλιος Ζυμπίδης δήλωσε πεπεισμένος ότι η ΕΔΕ θα καταλήξει αν υπάρχει υπαίτιος. «Κατέβηκα κάτω στην Αθήνα, με εξυπηρέτησαν, γνώρισα ανθρώπους, μου είπαν τη διαδικασία. Περιμένω τα αποτελέσματα. Σήμερα μίλησα με τον υπαρχηγό της Πυροσβεστικής, ο οποίος μου είπε ότι όλη την αλήθεια θα τη μάθω.Το σέβομαι, τον πιστεύω, πιστεύω στους θεσμούς, πιστεύω στην Πυροσβεστική. Πιστεύω ότι θα βρεθεί η αλήθεια. Θα βρεθεί δηλαδή και θα δικαιωθεί το παιδί μου. Όχι να δικαιωθεί. Λάθος κουβέντα. Το παιδί μου δεν θα δικαιωθεί ποτέ. Το παιδί μου τελείωσε, αλλά ό,τι μπορεί να γίνει ώστε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, τι έχει ο ίδιος, τι έχει υποστεί. Έχω καταλάβει κάποια πράγματα. Θέλω να βγουν κάποια αποτελέσματα για να μιλήσω λίγο πιο εμπεριστατωμένα».

Χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη φόρτιση του είπε ότι μαζί με την κηδεία έκανε τον γάμο του γιου του. «Είμαι ένας χαροκαμένος πατέρας. Είμαστε μια οικογένεια που θρηνεί. Είμαστε μια οικογένεια που αυτή τη στιγμή εγώ βγήκα έξω από ένα τραπέζι στο οποίο, έκανα για το γάμο του γιου μου γιατί ήταν ελεύθερος.Στο θάνατο έκανα το γάμο του γιου μου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν το έχετε αυτό το έθιμο εσείς εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να περιαυτολογήσω».

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