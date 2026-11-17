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Η «ανοιξη» —μαζί με τη μουντάδα, την υγρασία και τη σκόνη— επιστρέφει και πάλι στη χώρα μας! Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι ενισχυμένοι νοτιάδες θα κυριαρχήσουν, ανεβάζοντας σταδιακά τον υδράργυρο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου, την ώρα που τα δυτικά θα δέχονται πρόσκαιρα βροχοπτώσεις. Οι ενισχυμένοι νοτιάδες φέρνουν νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ανεβάζουν τη θερμοκρασία αισθητά, διατηρώντας το φθινόπωρο σε… ανοιξιάτικο φόντο.

Σταδιακή βελτίωση από νωρίς, πρωινές ομίχλες και άνοδος θερμοκρασίας έως 24°C

Για σήμερα Τρίτη (17/11), ξεκινώντας από τα βόρεια, το ξημέρωμα αναμένονται βροχές ή και τοπικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα, πάντως, μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει και ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί.

Πιο δυτικά, καλός θα είναι ο καιρός στην υπόλοιπη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες, αν και τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές ομίχλες σε οροπέδια και κοιλάδες. Λίγες βροχές αναμένονται μέχρι το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και τη Δυτική Στερεά, που γρήγορα όμως θα υποχωρήσουν. Νοτιότερα, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην υπόλοιπη Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, με λίγες νεφώσεις αλλά και τοπικές ομίχλες. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν αποκλείονται κάποιες λίγες τοπικές βροχές μέχρι το πρωί.

Στην Κρήτη αίθριος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν περισσότερα σύννεφα, με ενδεχόμενο να σημειώνονται ανά διαστήματα βροχές μέχρι και το τέλος της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα πελάγη και θα ενισχυθούν, φτάνοντας γενικά τα 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στη Θάλασσα των Κυθήρων θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ. Επίσης, ισχυρός Μαΐστρος θα πνέει στον Κορινθιακό, στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα ανεβάσουν το θερμόμετρο στους 23 με 24°C. Αντιθέτως, στα δυτικά και τα βόρεια δεν θα ξεπεράσουμε τους 19 με 20°C, ενώ στα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 20 με 22°C. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ήπιες τιμές.

Στην Αττική ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την ορατότητα ωστόσο να είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Δυτικοί-νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στις γύρω θάλασσες μέχρι 4 μποφόρ και το θερμόμετρο στο κέντρο θα δείξει από 15 έως 22°C.

Ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη, καλός θα είναι ο καιρός και εκεί με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες στο εσωτερικό του νομού. Ασθενείς μεταβλητοί άνεμοι θα πνέουν στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19°C.

Ενίσχυση των νοτιάδων έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές στα δυτικά και νέα άνοδος την Τετάρτη

Την Τετάρτη (18/11), καλός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με αρκετή ηλιοφάνεια, τοπικές νεφώσεις, αλλά και πρωινές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Πάντως, δεν θα λείψουν κάποιες τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά (από την Ήπειρο μέχρι και τη Δυτική Πελοπόννησο) και δευτερευόντως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα, βέβαια, δεν θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στα πελάγη, φτάνοντας γενικά τα 5 με 6 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, ενώ τοπικά στο Νότιο Αιγαίο θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά: το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 με 22°C στα βόρεια και τους 22 με 24°C στα υπόλοιπα τμήματα, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα ανατολικά της Πίνδου. Τις νυχτερινές ώρες η ψύχρα στα πεδινά και το κρύο στα ορεινά θα παραμείνουν σε ήπια επίπεδα.

Η προοπτική για την Πέμπτη

Την Πέμπτη (19/11) η «άνοιξη» διατηρείται στη χώρα μας, με αρκετή ηλιοφάνεια και κάποιες βροχές στα δυτικά. Παράλληλα, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στα πελάγη και θα μεταφέρουν συνεχώς αφρικανική σκόνη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο φτάνοντας τους 22 με 25°C στις περισσότερες περιοχές, σε συνδυασμό με αυξημένη υγρασία.

Με απλά λόγια… στο ίδιο έργο θεατές και αυτή την εβδομάδα! Η μουντάδα στην ατμόσφαιρα θα είναι κυρίαρχη κι εμείς ετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα σε ανοιξιάτικο φόντο!

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