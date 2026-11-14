Καιρός που «ακροβατεί» ανάμεσα σε άνοιξη και φθινόπωρο: Τελευταία μέρα ανοιξιάτικης μουντάδας και σκόνης το Σάββατο, πριν την επιστροφή των βοριάδων την Κυριακή

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Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη συνεχίζει με διάθεση… Απρίλη, καθώς ο καιρός παραμένει αισθητά πιο θερμός για την εποχή, δίνοντας την αίσθηση της άνοιξης. Ωστόσο, αυτή η μουντάδα —που ίσως μας έχει ήδη κουράσει— φτάνει στο τέλος της! Οι υγροί νοτιάδες που φέρνουν τοπικές μπόρες, αφρικανική σκόνη, ομίχλες και 20άρια στον χάρτη, πνέουν αύριο Σάββατο για τελευταία ημέρα, με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει οριστικά από την Κυριακή, όταν επιστρατεύονται ξανά οι βοριάδες. Το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί σε δύο ταχύτητες: ανοιξιάτικη ζέστη με νοτιάδες το Σάββατο και αισθητή ψύχρα στα βόρεια την Κυριακή.

Τελευταίο «κύμα» νοτιάδων έως 8 μποφόρ, λασποβροχές στα δυτικά και βόρεια, 25άρια στα νότια το Σάββατο

Κοιτώντας αναλυτικά την εξέλιξη του καιρού για το Σάββατο (14/11), γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα —δηλαδή στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία— όπου θα εκδηλώνονται λασποβροχές, πιο έντονες κυρίως στα ορεινά, με πιθανές σποραδικές καταιγίδες από νωρίς. Αργότερα οι νεφώσεις θα πυκνώνουν και στη βόρεια χώρα για να δώσουν κι εκεί βροχές και σποραδικές καταιγίδες —πιο ισχυρές στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και το Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ταυτόχρονα στις Σποράδες περιμένουμε ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλία και την Εύβοια αίθριο καιρό.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, θα εναλλάσσονται ο ήλιος με τα σύννεφα. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στη Δυτική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλώνονται λίγες λασποβροχές, πιο έντονες κυρίως στα ορεινά. Επίσης, τοπικές ασθενείς λασποβροχές θα δεχτούν αργότερα μέσα στη μέρα η Νότια Πελοπόννησος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα περιμένουμε νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες ψιχάλες στη Ρόδο, το Καστελόριζο και τα ορεινά της Κρήτης. Παράλληλα, οι νοτιάδες έχουν εδραιωθεί και ενισχυθεί στα πελάγη, πνέοντας γενικά έως 5 με 6 μποφόρ. Όμως στο Κεντρικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και στο Βόρειο Αιγαίο ακόμα και τα 8 μποφόρ!

Οι θερμοκρασίες διατηρούνται για ακόμα μία μέρα σε υψηλά για την εποχή επίπεδα: το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 19 με 21°C στα δυτικά τμήματα της χώρας και στα Δωδεκάνησα. Ταυτόχρονα στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσουμε τους 22 με 24°C στα περισσότερα πεδινά, ενώ θα αγγίξει και τους 25°C στην Πελοπόννησο και την Κρήτη! Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές θερμοκρασίες.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ηλιοφάνεια κυρίως, αλλά και τοπικές ομίχλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ενισχυμένοι νοτιάδες 5 με 6 μποφόρ στις γύρω θάλασσες ενώ αργότερα θα κοπάσουν, με τη θερμοκρασία να δείχνει από 16 έως 22-23°C. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται λίγες ψιχάλες προς το βράδυ. Οι νοτιάδες αργότερα θα στραφούν σε ενισχυμένους βοριάδες στον Θερμαϊκό που θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 14°C το πρωί θα φτάσει τους 22°C το μεσημέρι.

Αντίστροφη μέτρηση με στροφή σε βοριάδες έως 8 μποφόρ, καθαρή ατμόσφαιρα και πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια την Κυριακή

Την Κυριακή (15/11) η κατάσταση αλλάζει ριζικά! Οι βοριάδες παίρνουν τη θέση των νοτιάδων, διώχνουν τη θολούρα από την ατμόσφαιρα και ρίχνουν τον υδράργυρο πιο κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα — αν και στα δυτικά και νότια το θερμόμετρο θα επιμείνει στις υψηλότερες τιμές των τελευταίων ημερών.

Γενικά θα έχουμε γκρίζο και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις αρχικά στη βόρεια χώρα, στο Ανατολικό Αιγαίο, καθώς και στα ανατολικά ηπειρωτικά —από τη Θεσσαλία έως και την Ανατολική Στερεά— όπου εκεί πιθανώς να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Ωστόσο αργότερα, περιμένουμε βροχές και πιθανές σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά με έμφαση στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Οι βοριάδες κερδίζουν έδαφος στα πελάγη και γενικά θα πνέουν 4 με 6 μποφόρ, όμως νωρίς μέσα στη μέρα θα πνέουν ισχυροί έως 6 με 8 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο.

Οι ψυχρότερες αέριες μάζες στη βόρεια χώρα και οι βοριάδες ρίχνουν τον υδράργυρο σημαντικά: στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15°C και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 18 με 19°C. Στον αντίποδα, στα δυτικά και νότια διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες, φτάνοντας και πάλι τους 20 με 23°C. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά.

Η προοπτική για την αρχή της εβδομάδας

Την Δευτέρα (16/11) διατηρείται μια ενδιάμεση κατάσταση, με περισσότερη ψύχρα στα βόρεια και υψηλότερες θερμοκρασίες νοτιότερα. Οι βοριάδες κοπάζουν αρκετά, η ατμόσφαιρα θα έχει καθαρίσει πλήρως, ενώ κάποιες βροχές θα εκδηλωθούν και πάλι στη δυτική χώρα — πριν η συνέχεια φέρει και πάλι… άνοιξη!

Με απλά λόγια… αυτό το Σαββατοκύριακο ακροβατεί ανάμεσα στην άνοιξη και το φθινόπωρο! Υπομονή ακόμα μία μέρα και από την Κυριακή μπορούμε επιτέλους να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας και να απολαύσουμε έναν καθαρό —αν και συννεφιασμένο— ουρανό!

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