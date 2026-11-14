Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 16-20 Νοεμβρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνολικά 71.051.797,98 ευρώ θα καταβληθούν σε 78.003 δικαιούχους, από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 16 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 201.797,98 ευρώ σε 153 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ,

στις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν κατ’ εκτίμηση 15.350.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους για την πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και εξόδων κηδείας,

από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα δύο ταχυτήτων: Σκάφη, πισίνες και ακίνητα δισ. για τους έχοντες, δάνεια 6,44 δισ. ευρώ ετησίως οι μη κατέχοντες

Στις 27 Νοεμβρίου η Black Friday – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία για διόρθωση τετραγωνικών χωρίς πρόστιμα πριν το «σαφάρι» διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ











