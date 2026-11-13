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13.11.2026 23:52

Nations League: Η Γερμανία «καθάρισε» με 3-1 τη Σερβία και απειλεί την πρόκριση της Ελλάδας – Όλα τα αποτελέσματα

13.11.2026 23:52
germany serbia

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Η Γερμανία πέρασε με 3-1 από την έδρα της Σερβίας, για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο και έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στη νίκη, ένα αποτέλεσμα που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας για πρόκριση στα προημιτελικά.

Η Γερμανία πήρε τον έλεγχο από το ξεκίνημα

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά για να ανοίξουν το σκορ. Στο 3΄, ο Μπάμπιτς έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας το προβάδισμα στη Γερμανία.

Η πίεση των Γερμανών συνεχίστηκε και στο 14΄ ο Φλόριαν Βιρτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 0-2 και βάζοντας από πολύ νωρίς τις βάσεις για την επικράτηση.

Η Σερβία δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, με τη Γερμανία να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει σε τρίτο γκολ στο 50ό λεπτό με τον Γκρούντα, ο οποίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3.

Έξι λεπτά αργότερα, στο 56΄, ο Μπάμπιτς μείωσε σε 1-3, εξιλεώνοντας εν μέρει τον εαυτό του για το αυτογκόλ στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η κατάσταση έγινε ακόμη δυσκολότερη για τους γηπεδούχους στο τελευταίο τέταρτο, καθώς ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με εννέα ποδοσφαιριστές.

Στο 76΄ αποβλήθηκε ο Ντραγκόγεβιτς, ενώ στο 89΄ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, με τις δύο αποβολές να οφείλονται σε επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους διαιτητές.

Πώς επηρεάζεται η πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας

Η νίκη της Γερμανίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην υπόθεση πρόκριση της Ελλάδας στην προημιτελική φάση του Nations League.

Μετά τη βαριά ήττα της «γαλανόλευκης» με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον σε μειονεκτική θέση στο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας με Γερμανία και Ολλανδία.

Εάν η Γερμανία επικρατήσει των Ολλανδών τη Δευτέρα (16/11) στην έδρα της, η Ελλάδα θα μείνει εκτός προημιτελικών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αναμέτρησής της με τη Σερβία στον Βόλο.

Έτσι, η τελευταία αγωνιστική αποκτά καθοριστική σημασία, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην κρατά πλέον αποκλειστικά στα χέρια της την τύχη της πρόκρισης.

Εντυπωσιακή η Ισλανδία, διέλυσε τη Βουλγαρία με 5-0

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής ξεχώρισε η επιβλητική εκτός έδρας νίκη της Ισλανδίας επί της Βουλγαρίας με 5-0 στο Πλόβντιβ.

Οι «Βίκινγκς» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και έκαναν ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την απευθείας άνοδο στη League B.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Γκούντιονσεν, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ, ανοίγοντας το σκορ με πέναλτι στο 17΄ και βρίσκοντας ξανά δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 68΄ και στο 79΄.

Ο Όσκαρσον είχε πετύχει το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων στο 21΄, ενώ το πέμπτο τέρμα της Ισλανδίας προήλθε από αυτογκόλ του Τσένοβ στο 52΄.

Η έκταση της νίκης ανέδειξε την ανωτερότητα των Ισλανδών, οι οποίοι πλησίασαν ακόμη περισσότερο στην επίτευξη του στόχου τους.

Nations League: Όλα τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής

LEAGUE A

1ος όμιλος

Τουρκία – Βέλγιο 1-2
20΄ Γκιουλέρ – 27΄ Ντε Μπρόινε, 30΄ Ντε Κετελάρε

Ιταλία – Γαλλία 3-1
26΄, 75΄ Φραντσέσκο Εσπόζιτο, 63΄ Φρατέζι – 10΄ Ολίσε

2ος όμιλος

Ολλανδία – Ελλάδα 7-0
6΄ Σάμερβιλ, 12΄, 18΄, 33΄ Ράιντερς, 40΄, 59΄ Τίμπερ, 62΄ Μάλεν

Σερβία – Γερμανία 1-3
56΄ Μπάμπιτς – 3΄ αυτογκόλ Μπάμπιτς, 14΄ Βιρτς, 50΄ Γκρούντα

3ος όμιλος

Τσεχία – Ισπανία 0-2
39΄ πέναλτι Μπαένα, 90΄+6΄ Πουμπίλ

Αγγλία – Κροατία 2-1
24΄ Ρότζερς, 64΄ πέναλτι Κέιν – 59΄ Σούτσιτς

4ος όμιλος – Σάββατο 14 Νοεμβρίου

  • 19:00 Νορβηγία – Ουαλία
  • 21:45 Πορτογαλία – Δανία

LEAGUE B

1ος όμιλος

Σκωτία – Βόρεια Μακεδονία 2-1
54΄, 74΄ πέναλτι ΜακΓκιν – 57΄ Ραστόντερ

Σλοβενία – Ελβετία 0-0

2ος όμιλος – Σάββατο 14 Νοεμβρίου

  • 19:00 Γεωργία – Ουγγαρία
  • 21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Ουκρανία

3ος όμιλος – Σάββατο 14 Νοεμβρίου

  • 16:00 Κόσοβο – Ισραήλ
  • 21:45 Αυστρία – Ιρλανδία

4ος όμιλος – Σάββατο 14 Νοεμβρίου

  • 21:45 Σουηδία – Βοσνία
  • 21:45 Ρουμανία – Πολωνία

LEAGUE C

1ος όμιλος

Αλβανία – Φινλανδία 2-0
35΄ Μούτσι, 50΄ Μανάι

Σαν Μαρίνο – Λευκορωσία 0-2
13΄ Γκομάνοφ, 17΄ Κοντσεβόι

2ος όμιλος

Αρμενία – Κύπρος 1-1
58΄ Γκαριμπιάν – 9΄ Πίκις

Μαυροβούνιο – Λετονία 2-1
70΄ Κρστόβιτς, 90΄+1΄ Μάρας – 72΄ Μέλνικς

3ος όμιλος

Μολδαβία – Καζακστάν 2-1
39΄, 77΄ Ποπέσκου – 51΄ Τσεσνόκοφ

Σλοβακία – Νησιά Φερόε 2-2
17΄ Πρέκοπ, 74΄ Χάρασλιν – 30΄ πέναλτι Ντάβιντσεν, 48΄ Σάμουελσεν

4ος όμιλος

Λουξεμβούργο – Εσθονία 0-1
42΄ Πασκότσι

Βουλγαρία – Ισλανδία 0-5
17΄ πέναλτι, 68΄, 79΄ Γκούντιονσεν, 21΄ Όσκαρσον, 52΄ αυτογκόλ Τσένοβ

LEAGUE D

1ος όμιλος

Ανδόρα – Γιβραλτάρ 2-0
24΄ Λόπεθ, 35΄ Ρόσας

2ος όμιλος

Λιχτενστάιν – Αζερμπαϊτζάν 0-1
26΄ Εμρέλι

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