Αποστάσεις από τον Οδυσσέα Δήμα κρατά η Ομοσπονδία Άρσης Βαρών: «Δεν έχει ουδεμία σχέση μαζί μας» – Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με τα αναβολικά

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Νέα διάσταση στην υπόθεση ντόπινγκ με κατηγορούμενο τον Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί απαγορευμένων ουσιών, δίνει η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.

Η Ομοσπονδία, με επίσημη τοποθέτησή της, ξεκαθαρίζει ότι ο 58χρονος προπονητής δεν έχει καμία σχέση, συνεργασία ή θεσμική ιδιότητα με αυτήν, επιχειρώντας παράλληλα να αποσαφηνίσει τη θέση της απέναντι στις εξελίξεις που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στον αθλητικό χώρο.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η Ε.Ο.Α.Β. ενημερώθηκε για το περιστατικό αποκλειστικά μέσω των δημοσιευμάτων του Τύπου, καθώς μέχρι τη στιγμή της τοποθέτησής της δεν είχε λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αναφέρει:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών έλαβε γνώση των πρόσφατων δημοσιευμάτων που αφορούν σε περιστατικό σύλληψης, αποκλειστικά και μόνο μέσω του Τύπου. Ξεκαθαρίζουμε εξ αρχής ότι, ως θεσμικός φορέας, δεν έχουμε λάβει μέχρι και αυτή τη στιγμή καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την προστασία του κύρους της Ομοσπονδίας και την αποτροπή δημιουργίας εσφαλμένων εντυπώσεων, οφείλουμε να διευκρινίσουμε κατηγορηματικά το εξής: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν έχει ουδεμία απολύτως σχέση, συνεργασία, ή θεσμική ιδιότητα με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών.

Η εν λόγω υπόθεση τελεί ήδη υπό δικαστική διερεύνηση. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μας στο έργο της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την πλήρη διαλεύκανση του θέματος.

Η Διοίκηση της Ε.Ο.Α.Β. υπενθυμίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι η προσήλωσή μας στον καθαρό αθλητισμό και η προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών είναι διαρκής και αδιαπραγμάτευτη. Στηρίζουμε έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Πολιτείας και του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), διευκολύνοντας με κάθε διαθέσιμο μέσο τους συνεχείς, αυστηρούς ελέγχους που διενεργούνται στο άθλημά μας.

Μεμονωμένες και αξιόποινες πράξεις τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ομοσπονδίας, είναι ανεπίτρεπτο να εργαλειοποιούνται με σκοπό τη στοχοποίηση της Ε.Ο.Α.Β».

Πώς ξετυλίχθηκε η υπόθεση ντόπινγκ

Η υπόθεση είχε αρχίσει να απασχολεί τις Αρχές ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 και η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι καταγγελίες για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, η υπόθεση του 15χρονου γιου του κατηγορουμένου, αλλά και τα σημαντικά ευρήματα από τις έρευνες σε κατοικία και αθλητικούς χώρους.

Τρεις σελίδες με ιδιόχειρες σημειώσεις, οι οποίες φέρονται να καταγράφουν ονόματα αθλητών, χρηματικά ποσά, ποσότητες και απαγορευμένες ουσίες, αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι συγκεκριμένες σημειώσεις εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην κατοικία του 58χρονου προπονητή και εξετάζονται από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να αποτυπώνουν συναλλαγές που σχετίζονται με την προμήθεια και τη διάθεση σκευασμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», στα χειρόγραφα εμφανίζονται ονόματα αθλητών, αλλά και συγκεκριμένα χρηματικά ποσά που φέρονται να έχουν δοθεί για την αγορά και την πώληση των ουσιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις σημειώσεις, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν ήδη εντοπιστεί από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για γνωστούς αθλητές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην ύπαρξη συγκεκριμένου τιμολογίου, καθώς από τις καταγραφές φαίνεται να προκύπτει ότι υπήρχε ορισμένη χρηματική αξία για τα συγκεκριμένα σκευάσματα.

Ειδικότερα, στις τρεις χειρόγραφες σελίδες καταγράφονται αγοραπωλησίες διατροφικών συμπληρωμάτων, με τα ονόματα «Τ. Δ.» και «Σ. Γ.» να εμφανίζονται στις σημειώσεις σε σχέση με τον Οδυσσέα Δήμα. Δίπλα στα ονόματα αναγράφονται ποσά 700 ευρώ, 600 ευρώ και 80 ευρώ, ενώ σε δύο από τις σελίδες υπάρχει αναφορά και σε συγκεκριμένες ποσότητες σκευασμάτων. Συγκεκριμένα, καταγράφονται οι ενδείξεις «4 COMANDO» και «1 COMΜANDO», στοιχεία που βρίσκονται επίσης υπό διερεύνηση.

Για το σκεύασμα «COMΜANDO» γίνεται ειδική μνεία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είναι ένα από τα σκευάσματα που χρησιμοποιούσε ο γιος του κατηγορουμένου προπονητή.

Η έρευνα για τον ανήλικο αθλητή, η σύλληψη και τα ευρήματα στο σπίτι του προπονητή

Η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει ήδη από τις 20 Δεκεμβρίου 2024, όταν πληροφορίες που διαβιβάστηκαν στην εισαγγελική Αρχή από τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) έθεσαν στο μικροσκόπιο τη δραστηριότητα του προπονητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν περιέλθει στις Αρχές, υπήρχαν ενδείξεις ότι πιθανόν προμηθευόταν και διακινούσε απαγορευμένες ουσίες, τις οποίες φέρεται να αποθήκευε σε χώρο εντός του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), όπου φέρεται να είχε αποκλειστική πρόσβαση.

Παράλληλα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχε διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, έπειτα από σχετική καταγγελία. Σε αυτή γινόταν αναφορά σε περιστατικό του 2024, κατά το οποίο ανήλικος αθλητής της άρσης βαρών, ηλικίας μόλις 15 ετών, είχε εντοπιστεί να έχει κάνει χρήση αναβολικών ουσιών σε επίσημο αγώνα. Στην καταγγελία επισημαινόταν, επίσης, ότι ο προπονητής του ανήλικου, ο οποίος ήταν και πατέρας του, κυκλοφορούσε ελεύθερα στους χώρους των αποδυτηρίων της ομοσπονδίας, ενώ φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν υποθέσεις ντόπινγκ.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος αθλητής ήταν γιος του Οδυσσέα Δήμα και ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο ίδιος ο προπονητής φέρεται να του είχε προμηθεύσει τις απαγορευμένες ουσίες.

Στη συνέχεια, η ΕΛ.ΑΣ. επικοινώνησε με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., ο οποίος ενημέρωσε εγγράφως ότι ο Οδυσσέας Δήμας τελούσε από τις 27 Μαΐου 2025 υπό προσωρινό αποκλεισμό, ενώ του είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού διάρκειας 12 ετών, για υπόθεση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε αθλητή κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εξετάστηκαν εργαστηριακά ευρήματα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA). Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, σε σκεύασμα που χρησιμοποιούσε ο γιος του προπονητή φέρεται να εντοπίστηκε εφεδρίνη. Επιπλέον, στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., σχετικά με τον Οδυσσέα Δήμα, αναφέρεται ότι σε δείγμα ούρων του ανήλικου αθλητή, ο οποίος ήταν παράλληλα και προπονούμενός του, ανιχνεύθηκε οξανδρολόνη, ουσία που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του WADA για το 2024.

Για τη συγκεκριμένη παράβαση είχαν επιβληθεί ποινές αποκλεισμού τόσο στον προπονητή όσο και στον αθλητή.

Η υπόθεση οδήγησε τελικά στη σύλληψη του 58χρονου το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Αττικής. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και σε συνεργασία με τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και τον Ε.Ο.Φ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητής άρσης βαρών, φέρεται να προχωρούσε από τον Απρίλιο του 2024 στην προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές. Η εισαγγελική Αρχή άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για δύο αδικήματα.

Το πρώτο αφορά την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θετικά την αγωνιστική απόδοση ή να συγκαλύψουν μια τέτοια μεταβολή, λόγω της συμμετοχής σε αθλητικούς αγώνες. Η πράξη αποδίδεται κατ’ επάγγελμα και με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους και συνιστά κακούργημα.

Το δεύτερο αδίκημα αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων, η οποία διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, ο 58χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του, καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε περιοχές της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, σε μορφή δισκίων και αμπουλών. Στην ίδια επιχείρηση βρέθηκαν 17 δελτία αθλητών, οι τρεις σελίδες με τις ιδιόχειρες σημειώσεις, μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, καθώς και 15.000 ευρώ σε μετρητά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα 17 δελτία αθλητών που βρέθηκαν στην κατοχή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συγκεκριμένα δελτία προέρχονται από αθλητές του σωματείου του αδελφού του, Πύρρου Δήμα. Από την πλευρά του κατηγορουμένου, ωστόσο, υποστηρίζεται ότι τα δελτία είχαν λήξει και δεν είχαν ανανεωθεί, γεγονός που εξηγεί, σύμφωνα με το περιβάλλον του, γιατί εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην κατοχή του.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα

Η πλευρά του Οδυσσέα Δήμα αμφισβητεί, επίσης, ότι όλα τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν είναι αναβολικά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μόνο ορισμένα από αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών ουσιών, ενώ ένα μέρος των σκευασμάτων προοριζόταν για προσωπική χρήση του ίδιου του προπονητή. Επιπλέον, το περιβάλλον του αναφέρει ότι είχε σταματήσει να προπονεί αθλητές από το 2025.

Από την πλευρά τους, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν το σύνολο των κατασχεθέντων στοιχείων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις χειρόγραφες καταγραφές, στα ονόματα που εμφανίζονται σε αυτές, στα χρηματικά ποσά και στις αναφορές συγκεκριμένων σκευασμάτων. Τα ευρήματα ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση του τρόπου με τον οποίο γινόταν η προμήθεια και η διάθεση των ουσιών, αλλά και στον εντοπισμό των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στις σχετικές συναλλαγές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κατασχέθηκαν δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των χρηστών. Το στοιχείο αυτό προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση, η οποία πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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