Αυτή είναι η τελευταία ηχογράφηση της Ντόλι Πάρτον σε ένα σπαρακτικό ντουέτο με τον Bono (Video)

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Η θρυλική φωνή της Ντόλι Πάρτον επιστρέφει ξανά, μήνες μετά τον θάνατό της.

Οι U2 κυκλοφόρησαν το 16ο στούντιο άλμπουμ τους την Παρασκευή, με τίτλο «Carnaval de Luz» («Καρναβάλι του Φωτός»), το οποίο τελειώνει με το τραγούδι «Torn», ένα ντουέτο της Ντόλι Πάρτον και του τραγουδιστή του ιρλανδικού ροκ συγκροτήματος, Bono.

Η 11 φορές βραβευμένη με Grammy τραγουδοποιός, γνωστή για τις μπαλάντες της για τον έρωτα και τον χωρισμό, ξεκινά το τραγούδι με απαλό τρόπο και στη συνέχεια με δυναμικά φωνητικά.

Οι τελευταίοι στίχοι του τραγουδιού, «Κάθε καρδιά είναι διχασμένη», απηχούν τα συναισθήματα των θαυμαστών σε όλο τον κόσμο μετά τον θάνατο της αγαπημένης σταρ από καρκίνο τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, η Πάρτον συνέγραψε το κάντρι τραγούδι για τους διαλυμένους οικογενειακούς δεσμούς με τους U2 και τον Ιρλανδό τραγουδοποιό Τζόνι ΜακΝτέιντ.

Το ηχογράφησε στο Νάσβιλ τον Ιούνιο, καθιστώντας το ντουέτο την τελευταία ηχογραφημένη φωνητική της εμφάνιση πριν από τον θάνατό της.

«Ελπίζω να σας αρέσει αυτό που έκανα. Έκανα αρκετά πράγματα. Πάρτε από αυτό ό,τι θέλετε και ό,τι χρειάζεστε, αλλά λατρεύω το τραγούδι και νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό», έγραψε η Ντόλι στον Bono στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με μια εικόνα που κοινοποιήθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram σε μια κοινή ανάρτηση με τους U2. «Σας ευχαριστώ που με συμπεριλάβατε στη ζωή σας. Πάντα σας αγαπούσα και πάντα θα σας αγαπώ».

«Όταν αρρώστησε, σηκώθηκε από το κρεβάτι της για να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι. Και μπορείτε να το ακούσετε», είπε ο Μπόνο στο Rolling Stone τον Σεπτέμβριο. «Και δεν μπορώ καν να το ακούσω τώρα».

Όταν ρωτήθηκε πώς προέκυψε το τραγούδι, σε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Today» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, ο Edge, είπε: «Δοκιμάζαμε πολλές συνεργασίες και μια από τις σκέψεις μας ήταν ότι ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με την Ντόλι».

«Της στείλαμε μερικά από αυτά τα λαϊκά τραγούδια πάνω στα οποία δουλεύαμε», είπε ο Μπόνο. «Υπήρχε ένα τραγούδι που λεγόταν Lifelong που της έπαιξα τηλεφωνικά».

«Είπε, “Αυτό είναι λίγο πολύ ιρλανδικό για μένα. Ακριβώς για το πού είναι η φωνή μου αυτή τη στιγμή”», συνέχισε ο Μπόνο, προσπαθώντας να μιμηθεί τη φωνή της Πάρτον. «Και μετά είπε, “Ξέρεις, έχω ένα τραγούδι που λέγεται Torn. Μπορείς να το πας όπου θέλεις, και ίσως μου αρέσει εκεί που το πας“».

«Νομίζω ότι είναι ίσως το κατάλληλο τραγούδι για να ολοκληρώσω το Carnaval de Luz», πρόσθεσε.

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