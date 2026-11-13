Καμπανάκι ΠΦΣ για ελλείψεις στα αντιγριπικά εμβόλια Vaxigrip: «Εκκρεμεί το 40% των προπαραγγελιών»

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Σοβαρές καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των φαρμακείων με αντιγριπικά εμβόλια καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), απευθύνοντας επείγουσα έκκληση για την άμεση αποκατάσταση της ομαλής ροής στην αγορά. Σε σχετική παρέμβασή του προς τη φαρμακευτική εταιρεία ΒΙΑΝΕΞ, ο Σύλλογος επισημαίνει ότι τα φαρμακεία όλης της χώρας αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις στο εμβόλιο Vaxigrip, γεγονός που δημιουργεί προσκόμματα στην εξέλιξη της φετινής εμβολιαστικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο ΠΦΣ, παραμένει ακόμη ανεκτέλεστο το 40% των ποσοτήτων του συγκεκριμένου εμβολίου, παρότι οι σχετικές προπαραγγελίες από τους φαρμακοποιούς είχαν πραγματοποιηθεί ήδη από πέρυσι.

Σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις αυτές καταγράφονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς η χώρα βρίσκεται στην καρδιά της αντιγριπικής περιόδου και η προσέλευση των πολιτών στα φαρμακεία είναι αυξημένη.

Όπως υπογραμμίζεται από τους εκπροσώπους των φαρμακοποιών, το Vaxigrip αποτελεί το βασικό αντιγριπικό σκεύασμα που διακινείται σε μεγάλες ποσότητες μέσω του δικτύου των φαρμακείων, για την κάλυψη του ετήσιου εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού. Η αδυναμία έγκαιρης παραλαβής των υπολοίπων παρτίδων δυσχεραίνει το έργο των φαρμακοποιών και καθυστερεί την ανοσοποίηση των πολιτών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να μείνουν ακάλυπτοι, έστω και προσωρινά, πολίτες που ανήκουν στις ευπαθείς και υψηλού κινδύνου ομάδες, για τους οποίους ο έγκαιρος εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος πριν από την κορύφωση των εποχικών λοιμώξεων.

Για την άμεση επίλυση του προβλήματος, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν χωρίς άλλη χρονοτριβή, σε στενή συνεργασία με τις φαρμακαποθήκες, στη διεκπεραίωση και παράδοση όλων των εκκρεμών ποσοτήτων στα φαρμακεία. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του κοινού και η θωράκιση της δημόσιας υγείας κατά τους χειμερινούς μήνες.

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