Τέμπη: Δεκτά τα αιτήματα συγγενών θυμάτων για παράσταση πολιτικής αγωγής, στη δίκη για τα χαμένα βίντεο

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Δεκτή έγινε από το 2ο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, που ήταν κι ένα από τα αιτήματα συγγενών των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, οι γονείς και οι συγγενείς θυμάτων που είχαν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στην πρώτη δίκη, η οποία είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο λόγω αποχής της προέδρου, μπορούν να συμμετάσχουν με την ίδια ιδιότητα και στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων και την εξέταση των αιτημάτων. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτά τα περισσότερα αιτήματα των συγγενών, αλλά πρότεινε, επίσης, την απόρριψη του αιτήματος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος είχε ζητήσει να παραστεί στη δίκη με την ιδιότητα του βουλευτή.

Η δίκη αφορά τη μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή, ο οποίος διενεργούσε την ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, βιντεοληπτικού υλικού από τη φόρτωση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στην τραγωδία.

Στο εδώλιο βρίσκονται τρεις κατηγορούμενοι: δύο πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΣΕ, ο τότε πρόεδρος και ο τότε διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού, καθώς και ο εκπρόσωπος της εταιρείας υπηρεσιών φύλαξης, η οποία είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, την καταγραφή σε βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας και του σιδηροδρομικού δικτύου.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

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