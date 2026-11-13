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13.11.2026 16:29

Πανεπιστημιούπολη: Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Μαθηματικό από ομάδα αναρχικών – «Απάντηση» στα περυσινά γεγονότα στο Πολυτεχνείο

13.11.2026 16:29
zografou

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Την ευθύνη για την επίθεση σε φοιτητές μέλη της ΑΡΑΣ στο Μαθηματικό, στην πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, στις 4 Νοεμβρίου, αναλαμβάνει ομάδα αναρχικών, με κείμενο που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή σε ιστοσελίδα του αναρχικού χώρου.

Στην ανακοίνωσή τους, η ομάδα αναφέρεται στα επεισόδια που σημειώθηκαν στους χώρους της σχολής, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά της ΑΡΑΣ, την οποία κατηγορούν «για βίαιες πρακτικές και προσπάθεια επιβολής της παρουσίας της στα πανεπιστήμια».

Επί της ουσίας η ομάδα αναφέρεται στα περυσινά επεισόδια, λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, όπου μέλη της ΑΡΑΣ, περίπου 150–200 άτομα, εισέβαλαν στο χώρο και επιτέθηκαν με ρόπαλα και κράνη σε αναρχικούς/αντιεξουσιαστές φοιτητές και μέλη άλλων σχημάτων.

Υποστηρίζουν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από οργανωμένη ομάδα και είχε ως αποκλειστικό στόχο μέλη της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, «έφεραν κράνη, ξύλα και προστατευτικό εξοπλισμό».

«Ποτέ δεν μπήκαμε στον χώρο της γενικής συνέλευσης και κανείς άλλος φοιτητής δεν χτυπήθηκε, παρά μόνο όσοι έφεραν τον παραπάνω εξοπλισμό μάχης», αναφέρουν χαρακτηριστικά, αμφισβητώντας τις καταγγελίες για τραυματισμό φοιτητών που δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι «κατά τη διάρκεια της επίθεσης χτυπήθηκαν επτά έως οκτώ άτομα, ενώ κάνουν λόγο για δεύτερη ομάδα μελών της ΑΡΑΣ που επιχείρησε να τους εγκλωβίσει, χωρίς αποτέλεσμα».

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