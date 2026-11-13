search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 15:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 13:52

Θεσσαλονίκη: Κλειστό και σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

13.11.2026 13:52
flyover_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κλείνει και σήμερα το βράδυ (13/11), από τις 23:30 έως τις 05:30 του Σαββάτου (14/11), το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), στο ρεύμα προς δυτικά του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Διαβάστε επίσης:

Νεοναζί βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι (photos)

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Οι παλαιότερες αναφορές του ονόματός του σε υποθέσεις ντόπινγκ, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

1 / 3