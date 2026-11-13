Θεσσαλονίκη: Κλειστό και σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κλείνει και σήμερα το βράδυ (13/11), από τις 23:30 έως τις 05:30 του Σαββάτου (14/11), το τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας), στο ρεύμα προς δυτικά του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών για το Flyover.
Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Διαβάστε επίσης:
Νεοναζί βανδάλισαν το μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι (photos)
Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Οι παλαιότερες αναφορές του ονόματός του σε υποθέσεις ντόπινγκ, τι ισχυρίζεται η πλευρά του
Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στις 6 Δεκεμβρίου στη Λάρισα – Έρχονται νέες κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.