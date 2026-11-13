Νέος «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση: Ο Τσάφος δηλώνει στο Πόθεν Έσχες ομόλογα της ExxonMobil – «Τα πούλησα μόλις ανέλαβα», απαντά ο ίδιος

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος επιστρέφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, ενδεχομένως υπάρχει σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Νίκος Χατζηνικολάου, ρώτησε τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Κυρανάκη, για το πόθεν έσχες του υφυπουργού, στο οποίο για τη χρήση του 2024 εμφανίζεται να κατέχει ομόλογα της πετρελαϊκής εταιρείας ExxonMobil, η οποία συμμετέχει στις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αυτό που εγκρίνει τις άδειες για τις συγκεκριμένες έρευνες.

Για του λόγου το αληθές, στο πόθεν έσχες του ο Ν. Τσάφος εμφανίζεται να κατέχει ομόλογα της εταιρείας, αρχικής αξίας 14.722 δολαρίων:

Όπως είχε επισημάνει το topontiki.gr, o υφυπουργός εμφανίζεται να διαθέτει μετοχές, ομόλογα, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια και αμοιβαία κεφάλαια ύψους 480.000 δολαρίων και καταθέσεις σχεδόν 26.500 ευρώ και 42.000 δολαρίων (σε αμερικανικές τράπεζες).

Ο γραμματέας της ΝΔ, εμφανώς αμήχανος, περιορίστηκε να πει ότι «δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών», ενώ ο Ν. Χατζηνικολάου του ζήτησε να σχολιάσει και πληροφορίες περί ενδεχόμενης επενδυτικής σχέσης του υφυπουργού με εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ενεργειακό έργο στην Τουρκία.

Ο ίδιος ο Νίκος Τσάφος δήλωσε ότι πλέον δεν είναι κάτοχος των ομολόγων της εταιρείας, γράφοντας στο Facebook ότι «επειδή διαβάζω διάφορες αναφορές για το θέμα, θα ήθελα να παραθέσω την απάντηση που έδωσα για το ίδιο ζήτημα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 9 Νοεμβρίου: “Όταν ανέλαβα Υφυπουργός Ενέργειας, είχα στην κατοχή μου ομόλογα, όχι μετοχές αλλά ομόλογα, της ExxonMobil. Αυτά τα είχα αγοράσει τον Μάιο του 2017. Όταν ανέλαβα είχαν μια αποτίμηση περίπου 11.600 δολάρια και τα πούλησα λίγες μέρες αφού ανέλαβα”. Ό,τι άλλο ακούγεται και γράφεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όλα τα στοιχεία είναι άλλωστε διαθέσιμα στη δήλωση “Πόθεν Έσχες”».

Σημειώνεται ότι η κατοχή μετοχών ή ομολόγων από μέλη της κυβέρνησης δεν συνιστά παρανομία, ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση εγείρεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο υφυπουργός εμφανίζεται να κατέχει χρεόγραφα της εταιρείας την οποία ο ίδιος αδειοδοτεί για έρευνες υδρογονανθράκων.

Διαβάστε επίσης:

Σαμαράς για καλώδιο: Προειδοποιεί για «νέα Ίμια»

Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος, Βαρτζόπουλος (photos)

Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για περισσότερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Εθνική νομοθεσία όπου χρειαστεί