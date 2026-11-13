search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.11.2026 13:46

Νέος «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση: Ο Τσάφος δηλώνει στο Πόθεν Έσχες ομόλογα της ExxonMobil – «Τα πούλησα μόλις ανέλαβα», απαντά ο ίδιος

13.11.2026 13:46
tsafos_0405_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος επιστρέφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, ενδεχομένως υπάρχει σοβαρό ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος, Νίκος Χατζηνικολάου, ρώτησε τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Κυρανάκη, για το πόθεν έσχες του υφυπουργού, στο οποίο για τη χρήση του 2024 εμφανίζεται να κατέχει ομόλογα της πετρελαϊκής εταιρείας ExxonMobil, η οποία συμμετέχει στις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αυτό που εγκρίνει τις άδειες για τις συγκεκριμένες έρευνες.

Για του λόγου το αληθές, στο πόθεν έσχες του ο Ν. Τσάφος εμφανίζεται να κατέχει ομόλογα της εταιρείας, αρχικής αξίας 14.722 δολαρίων:

Όπως είχε επισημάνει το topontiki.gr, o υφυπουργός εμφανίζεται να διαθέτει μετοχές, ομόλογα, επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια και αμοιβαία κεφάλαια ύψους 480.000 δολαρίων και καταθέσεις σχεδόν 26.500 ευρώ και 42.000 δολαρίων (σε αμερικανικές τράπεζες).

TSAFOS_NIKOLAOS_4422091_2025aΛήψη

Ο γραμματέας της ΝΔ, εμφανώς αμήχανος, περιορίστηκε να πει ότι «δεν γνωρίζω το δημοσίευμα. Να τα δούμε όλα, όλα να διερευνηθούν και να συζητηθούν. Με χαρά να το συζητήσω. Εγώ πάντα, και στις δύσκολες συζητήσεις, είμαι παρών», ενώ ο Ν. Χατζηνικολάου του ζήτησε να σχολιάσει και πληροφορίες περί ενδεχόμενης επενδυτικής σχέσης του υφυπουργού με εταιρεία που δραστηριοποιείται σε ενεργειακό έργο στην Τουρκία.

Ο ίδιος ο Νίκος Τσάφος δήλωσε ότι πλέον δεν είναι κάτοχος των ομολόγων της εταιρείας, γράφοντας στο Facebook ότι «επειδή διαβάζω διάφορες αναφορές για το θέμα, θα ήθελα να παραθέσω την απάντηση που έδωσα για το ίδιο ζήτημα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στις 9 Νοεμβρίου: “Όταν ανέλαβα Υφυπουργός Ενέργειας, είχα στην κατοχή μου ομόλογα, όχι μετοχές αλλά ομόλογα, της ExxonMobil. Αυτά τα είχα αγοράσει τον Μάιο του 2017. Όταν ανέλαβα είχαν μια αποτίμηση περίπου 11.600 δολάρια και τα πούλησα λίγες μέρες αφού ανέλαβα”. Ό,τι άλλο ακούγεται και γράφεται δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όλα τα στοιχεία είναι άλλωστε διαθέσιμα στη δήλωση “Πόθεν Έσχες”».

Σημειώνεται ότι η κατοχή μετοχών ή ομολόγων από μέλη της κυβέρνησης δεν συνιστά παρανομία, ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση εγείρεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο υφυπουργός εμφανίζεται να κατέχει χρεόγραφα της εταιρείας την οποία ο ίδιος αδειοδοτεί για έρευνες υδρογονανθράκων.

Διαβάστε επίσης:

Σαμαράς για καλώδιο: Προειδοποιεί για «νέα Ίμια»

Ορκίστηκαν οι νέοι υφυπουργοί Σπανάκης, Λιάκος, Βαρτζόπουλος (photos)

Μητσοτάκης από Δουβλίνο: Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης για περισσότερη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Εθνική νομοθεσία όπου χρειαστεί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

odyseas-dimas
ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα – Τι βρέθηκαν σε ιδιόχειρες σημειώσεις του, τι ισχυρίζεται η πλευρά του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιο ελληνικό τρόφιμο συνιστούν κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές για πρωινό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

xrimata 500 evro – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εφορία «βλέπει» εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν - 1,2 εκατ. φορολογούμενοι στην παγίδα των τεκμηρίων

hegseth metallio
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

lakis-lazopoulos
MEDIA

Το «Αλ Τσαντίρι νιούζ» κατάφερε την υψηλότερη τηλεθεάση της Τετάρτης (11/11)

Hegseth
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο στηρίζει τον φρουρό που έκανε παρατήρηση στον Χέγκσεθ και τη συνοδεία του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο: «Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις»

KRATIKO_NIKAIAS
ΥΓΕΙΑ

Σφοδρή αντίδραση ΕΙΝΑΠ για την υποχρεωτική μετακίνηση τεσσάρων νεφρολόγων από το νοσοκομείο Νίκαιας στο Ασκληπιείο Βούλας

1 / 3