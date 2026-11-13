Άγρια κόντρα Κωνσταντοπούλου με Δουδωνή για την πλήρωση θέσης Ανεξάρτητης Αρχής – Νικήτας και Μαρινάκης καταγγέλλουν το ΠΑΣΟΚ για την αποχή

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«Κόκκινο» χτύπησε στη Βουλή η ένταση, στο πλαίσιο νέας κόντρας που ξέσπασε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΠΑΣΟΚ, κατά τη νέα προσπάθεια πλήρωσης της θέση τους προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η κόντρα σημειώθηκε αρχικά στην Διάσκεψη των Προέδρων στην οποία εξετάστηκε πρόταση για τη στελέχωση της θέσης του προέδρου της Αρχής και αμέσως μετά συνεχίστηκε και στην Ολομέλεια.

Η πρόταση του Προέδρου της Βουλής για τη θέση του προέδρου της Αρχής, ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΔΠΘ Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, δε στηρίχθηκε απ’ το ΠΑΣΟΚ, κατά τη συνεδρίαση της Διάσκεψης, με τον Νικήτα Κακλαμάνη να κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης δηλώνοντας ότι θα επανέλθει με ίδια ή άλλη πρόταση, αφού δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία των 3/5. Είχε προηγηθεί καβγάς σε υψηλά ντεσιμπέλ μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παναγιώτη Δουδωνή με τον Νικήτα Κακλαμάνη να επιχειρεί να ελέγξει την κατάσταση σηκώνοντας τους τόνους.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατήγγειλε πως το ΠΑΣΟΚ, που προ μηνών είχε προτείνει το συγκεκριμένο πρόσωπο για άλλη θέση (για τον Συνήγορο του Πολίτη), υπαναχώρησε υπό την πίεση της Πλεύσης, ενώ μεταξύ άλλων κατήγγειλε ότι ο προτεινόμενος Αλ. Δερβιτσιώτης επιβλέπει τον διδακτορικό του παραιτηθέντος πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Κοινώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έκανε λόγο ουσιαστικά για «συναλλαγή» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Κακλαμάνη, το οποίο «χάλασε» η ίδια και η Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, λίγο μετά μιλώντας στην Ολομέλεια σημείωσε τα εξής:

«Η Πλεύση Ελευθερίας απέτρεψε άλλη μία συμφωνημένη ανάθεση έργου, άλλη μία τοποθέτηση σε θεσούλα, σε πρόσωπο που είχατε συμφωνήσει, δε λέγατε τίποτα, δεν το ανακοινώσατε και αν δεν σας ξεμπροστιάζαμε χθες, σήμερα θα είχατε διορίσει πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – δηλαδή της Αρχής που ασχολείται, και με τις παρακολουθήσεις και με τα e– mail, και ήταν παρακολουθούμενος ο πρόεδρός σας και φαίνεται ότι κάπου τον κρατάνε, είναι σαφές πια».

Για «τερτίπια» καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ ο Κακλαμάνης

Για να τα πάρουμε από την αρχή, κατά την Διάσκεψη ο Νικήτας Κακλαμάνης εισηγήθηκε να τοποθετηθεί πρόεδρος της ακέφαλης Αρχής ο κ. Άλκης Δερβιτσιώτης, με το σκεπτικό πως το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, δια του Παναγιώτη Δουδωνή, είχε προτείνει τον προ εξαμήνου το συγκεκριμένο πρόσωπο για νέο Συνήγορο του Πολίτη.

Όμως, η αξιωματική αντιπολίτευση απείχε της ψηφοφορίας, επιμένοντας στο προηγούμενο προτεινόμενο πρόσωπο για τη συγκεκριμένη Αρχή, την Κατερίνα Συγγούνα. Η στάση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε τα αιχμηρά σχόλιο της πλειοψηφίας, αλλά και του προεδρείου.

Μάλιστα, μιλώντας μετά, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Νικήτας Κακλαμάνης εγκάλεσε το ΠΑΣΟΚ για «διαδικαστικά τερτίπια» προσθέτοντας πως «δεν είχε καν το θάρρος να καταψηφίσει ένα πρόσωπο για το οποίο πριν από έξι μήνες είχε χρησιμοποιήσει ό,τι κοσμητικό επίθετο υπάρχει!». «Δικά σας τα συμπεράσματα» κατέληξε με νόημα.

Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε – Κακλαμάνης: Αδειάζετε αυτόν που εσείς είχατε προτείνει!

Κατά την παρέμβασή του στη Διάσκεψη, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής εξήγησε τη στάση του κόμματός του και για ποιο λόγο επιλέγει να τοποθετηθεί με το «παρών». Με τον Νικήτα Κακλαμάνει να τον «κάρφωνει», λέγοντας πως «το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που το ίδιο είχε προτείνει για άλλη θέση… ».

Ακολουθούν οι χαρακτηριστικοί διάλογοι που αποτυπώνουν την ένταση ανάμεσα στον Παναγιώτη Δουδωνή, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νικήτα Κακλαμάνη:

Παναγιώτης Δουδωνής: Έπαιξε το παιχνίδι της πλειοψηφίας η κυρία Κωνσταντοπούλου, φωνασκώντας και ασκώντας μπούλινγκ. Να συνεχιστεί η προ έξι μηνών συνεδρίαση. Υπάρχει πλειοψηφία στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα, όλα τα άλλα είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα.

Νικήτας Κακλαμάνης: Η ψήφος σας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν ψηφίζουμε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είναι θύμα μπούλινγκ και δεν ψηφίζει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Όταν θα ξαναγίνετε πρόεδρος της Βουλής να διευθύνετε τη συζήτηση!

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, είναι αντικοινοβουλευτική η διαδικασία που διεκόπη με το πρόσχημα φωνών της κυρίας Κωνσταντοπούλου.

Νικήτας Κακλαμάνης: Άρα απέχετε της ψηφοφορίας;

Παναγιώτης Δουδωνής: Υποψήφια είναι η κυρία Συγγούνα που έχει και πλειοψηφία.

Νικήτας Κακλαμάνης: Έχω δικαίωμα να φέρω άλλη πρόταση!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ό,τι θέλει κάνει…

Νικήτας Κακλαμάνης: Αντιλαμβάνομαι τη δύσκολη θέση σας. Τι ψηφίζετε;

Παναγιώτης Δουδωνής: Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία.

Νικήτας Κακλαμάνης: Έπρεπε να σας ρωτήσω 10 φορές. Το ΠΑΣΟΚ απέχει, αδειάζοντας αυτόν που είχε προτείνει για άλλη θέση…

Παναγιώτης Δουδωνής: Είναι πασπαρτού οι υποψήφιοι; Κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες είναι;

Δημήτρης Καιρίδης: Όλοι καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει…

Κωνσταντοπούλου: Θλιβερή η εικόνα του ΠΑΣΟΚ, θέλατε να περάσετε στη ζούλα μια ακόμη συμφωνία.

«Σταματήστε, δεν ντρέπεστε; Τι συνεδρίαση είναι αυτή;»

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε ξανά στο ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως η δική της παρέμβαση χθες από την Ολομέλεια «ξεμπρόστιασε» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και «απέτρεψε μια ακόμη συμπαιγνία», με τον Παναγιώτη Δουδωνή να απαντά: «Εσείς παίζετε το παιχνίδι της συναλλαγής! Δεν σας φοβάμαι, να είστε απολύτως βέβαιη!».

«Ξεμπροστιάζοντάς σας, πέτυχα να μην προχωρήσει μια ντροπιαστική συναλλαγή», φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τότε, ο Νικήτας Κακλαμάνης προσπαθώντας να ρίξει τους τόνους ανέφερε: «Είναι επίπεδο αυτό, συναδέλφων με τη μόρφωση των δυο σας;».

Ακραία ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου, ΠΑΣΟΚ και Νικήτα

Λίγο αργότερα, η ένταση χτύπησε ξανά κόκκινο, κατά την τοποθέτηση του Δημήτρη Μπιάγκη, αλλά και όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής ζήτησε να παρέμβει εκ νέου. Οι διάλογοι είναι και εν προκειμένω ενδεικτικοί:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην χτυπάτε τα χέρια σας στα έδρανα κύριε Μπιάγκη!

Νικήτας Κακλαμάνης: Επιτέλους ηρεμήστε!

Δημήτρης Μπιάγκης: Διαψεύστηκε για άλλη μια φορά, που είπε πως θα υπερψηφίσουμε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας ξεμπροστιάσαμε!

Νικήτας Κακλαμάνης: Σταματήστε, δεν ντρέπεστε όλοι σας! Είναι συνεδρίαση αυτή;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς να ντρέπεστε που συναλλάσσεστε! Να ντραπείτε εσείς!

Νικήτας Κακλαμάνης: Μείνετε εκεί που είστε…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εδώ θα μείνω, ναι!

Παναγιώτης Δουδωνής (φωνάζοντας): «Δεν σας φοβόμαστε! Είστε δεκανίκι της ΝΔ!».

Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ υπεύθυνο που παραμένει ακέφαλη η Αρχή – Αν και αξιωματική αντιπολίτευση, λειτουργεί ως κόμμα διαμαρτυρίας

Σε ανακοίνωσή του, μετά τη νέα εξέλιξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «ανευθυνότητα» και «υποκρισία» καθώς με τη στάση του η Αρχή παραμένει

Δυστυχώς, ένα ακόμη γεγονός έρχεται σήμερα να επιβεβαιώσει την «ανευθυνότητα» και την «υποκρισία» της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ.

Στη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την επιλογή Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΠΑΣΟΚ, με την αποχή του, αρνήθηκε να στηρίξει έναν υποψήφιο που το ίδιο είχε προτείνει στο παρελθόν: τον καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου Άλκη Δερβιτσιώτη, την υποψηφιότητα του οποίου αποδέχθηκε και η Κυβέρνηση.

Το ίδιο πρόσωπο είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγους μήνες για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη. Τότε τον θεωρούσε κατάλληλο για να ηγηθεί μιας Ανεξάρτητης Αρχής. Σήμερα, ξαφνικά, δεν τον στηρίζει για την προεδρία μιας άλλης, εξίσου σημαντικής Ανεξάρτητης Αρχής, για την οποία επίσης είχε θέσει υποψηφιότητα.

Θυμίζω, μάλιστα, ότι και η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία είχε προταθεί από το ΠΑΣΟΚ και είχε γίνει αποδεκτή από την Κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, το ΠΑΣΟΚ αντιφάσκει διπλά: και ως προς το πρόσωπο και ως προς τη διαδικασία.

Το αποτέλεσμα είναι να παραμένει σε εκκρεμότητα η επιλογή νέου Προέδρου της Αρχής, ενώ η θέση του Προέδρου είναι κενή από τον Ιούνιο του 2025. Και όλα αυτά για μια Ανεξάρτητη Αρχή με εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητες, οι οποίες διαρκώς ενισχύονται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου.

Δυστυχώς, ακόμη και οι Ανεξάρτητες Αρχές γίνονται όμηροι των μικροπολιτικών επιλογών του κ. Ανδρουλάκη. Ενός αρχηγού που βρέθηκε από συγκυρία στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον θεσμικό του ρόλο με όρους διαμαρτυρίας και άρνησης.

Η χώρα έχει ανάγκη από μια αντιπολίτευση που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στον εκσυγχρονισμό της, όχι από μια αντιπολίτευση που αρνείται ακόμη και όσα η ίδια έχει προτείνει.

Την αντίφαση αυτή την παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών και κυρίως των φίλων του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν το κόμμα τους να μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε ένα κίνημα διαμαρτυρίας».

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