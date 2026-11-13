Μπακογιάννη: Καμία ανησυχία για το καλώδιο, θα γίνει ενημέρωση με… διπλωματικό τρόπο – Το άδεισμα σε Γκιλφόιλ και… Τσαβδαρίδη (Audio)

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Με τη φράση «καμία ανησυχία» περιέγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη τις εξελίξεις σχετικά με το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo το οποίο πλέει σε διεθνή ύδατα από χθες το απόγευμα.

Συνέντευξη στο Radio 1 102.5 (Βόλος) με τον Δημήτρη Καρεκλίδη. #DoraBakoyannis https://t.co/fL9A8wkDhn November 13, 2026

Μιλώντας στον ρ/σ Radio 1 του Βόλου, ο πρώην υπουργός τόνισε ότι «δεν θα συμβεί τίποτα. Η Τουρκία έχει πει τις θέσεις της, το ίδιο έχουμε κάνει κι εμείς, ξέρει ότι με βάση το Διεθνές Δίκαιο οποιαδήποτε έρευνα βυθού ή οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου δεν μπορεί να σταματήσει, οπότε νομίζω ότι δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν φοβάμαι». Βέβαια, όσον αφορά στο περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία, η Ντ. Μπακογιάννη υπογράμμισε ότι «εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε για μια ενημέρωση που έγινε από τη Γαλλία στην Τουρκία. Αλλά, ό,τι ξέρουμε, θα ενημερώσει ο κ. Γεραπετρίτης τους αρχηγούς των κομμάτων, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι έχει γίνει».

Από εκεί και πέρα, αναφερόμενη στην αποπομπή της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η βουλευτής Χανίων σημείωσε ότι «τότε ήμουν στην Αμερική και το έζησα από κοντά, όποια τηλεόραση και να άνοιγες, έβλεπες την Γκιλφόιλ», επισημαίνοντας ότι «το θέμα δεν ήταν η πρεσβεία, αλλά η δική της προσωπικότητα. Είχε μια σχέση με την οικογένεια Τραμπ, οι Δημοκρατικοί προχώρησαν σε μαζική επίθεση και επειδή τα στοιχεία ήταν τέτοια ώστε να μην μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα, την παραίτησαν». Επίσης, τόνισε με νόημα ότι «έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους διπλωμάτες καριέρας, ο διπλωμάτης που είναι τώρα επικεφαλής της πρεσβείας είναι εξαιρετικός. Αν με ρωτάτε, αυτούς εμπιστεύομαι περισσότερο».

Αιχμηρή εμφανίστηκε και για την παραίτηση Τσαβδαρίδη, επισημαίνοντας ότι «είναι ηθικό θέμα. Αυτά τα παιδιά που παίρνουν μια μοριοδότηση, είναι η μόνη ενίσχυση που παίρνουν από το Κράτος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφάνεια και η αξιοκρατία» και προσθέτοντας ότι «με στενοχώρησε η υπόθεση, γιατί αφορά ένα παιδί. Όμως όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα και είναι πολύ βασικό να στηρίξουμε τον μαθητικό αθλητισμό για να μπορούμε να έχουμε τους αθλητές και τους πρωταθλητές του αύριο. Ο στόχος είναι να ενισύχουμε τα παιδιά και όχι να τους δώσουμε την αίσθηση ότι παλεύουν για κάτι που είναι στημένο. Παντού πρέπει να υπάρξει διαφάνεια, γιατί είναι η μοναδική υπεύθυνη στάση για να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη».

Τέλος, στο ερώτημα κατά πόσο το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα επηρεάσει τις σχέσεις Ουάσινγκτον – Αθήνας, η Ντ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι «σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ΗΠΑ και Ελλάδα έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα, τα οποία υποστηρίζει και προωθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι στην Αμερική. Άρα από εκεί δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, γιατί σε τελική ανάλυση και πριν οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές». Ωστόσο, επισήμανε ότι «αυτή η αλλαγή που έχει υπάρξει και που είναι σημαντική, είναι ο μεγάλος αριθμός των Ελληνοαμερικανών βουλευτών που εξελέγησαν, όπου για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια έχουμε και Γερουσιαστή. Στην Αμερική τα πράγματα δουλεύουν διαφορετικά και ένας Γερουσιαστής φτάνει για να σταματήσει ένα νομοσχέδιο», εκτιμώντας ότι η θέση της Ελλάδας είναι πλέον ενισχυμένη.

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