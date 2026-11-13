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13.11.2026 12:08

Αγρίνιο: 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά σε παιδική χαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

13.11.2026 12:08
PAIDIKI XARA
φωτογραφία αρχείου

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Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη (12/11) στο Αγρίνιο, στην περιοχή πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη, όταν ένας 27χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος κοντά στην παιδική χαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, ο νεαρός βρέθηκε τραυματισμένος κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 27χρονος ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου, κάνοντας λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο νεαρός έχει υποστεί διάσειση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 27χρονος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 14:57
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Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ –  Α/Κ Βαρυμπόμπης

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