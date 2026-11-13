«Avengers: Doomsday»: Ο Ryan Reynolds και ο Hugh Jackman στους συντελεστές του σεναρίου

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Οι πιθανότητες επιστροφής του Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds) και του Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) στους ρόλους των Deadpool και Wolverine για το «Avengers: Doomsday» δείχνουν να αυξάνονται σημαντικά.

Σύμφωνα με το Variety, θαυμαστές της Marvel «ξεσκόνισαν» την ιστοσελίδα του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA) και εντόπισαν τους συντελεστές του σεναρίου της ταινίας, όπου οι δύο ηθοποιοί φιγουράρουν ανάμεσα στους 10 σεναριογράφους που συνέβαλαν στο πρότζεκτ.

Ryan Reynolds and Hugh Jackman wrote parts of Avengers Doomsday?! https://t.co/M5iIAnozMj — Daniel Richtman (@DanielRPK) November 12, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρέινολντς είχε συμμετάσχει στο σενάριο τόσο του «Deadpool 2» όσο και του «Deadpool & Wolverine», ενώ για τον Τζάκμαν πρόκειται για την πρώτη του επίσημη σεναριακή αναφορά.

Τη βασική υπογραφή του σεναρίου για το «Doomsday» βάζουν ο βετεράνος της Marvel Στίβεν Μακφίλι (Stephen McFeely) και ο Μάικλ Γουόλντρον (Michael Waldron), δημιουργός του «Loki» και σεναριογράφος του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness», οι οποίοι θα βρίσκονται και στους τίτλους της ταινίας.

Οι υπόλοιποι οκτώ που καταγράφει το Σωματείο στην κατηγορία «πρόσθετο υλικό» είναι οι Έρικ Πίρσον (Eric Pearson) του «The Fantastic Four: First Steps», Κρις ΜακΚένα (Chris McKenna) και Έρικ Σόμερς (Erik Sommers) του «Spider-Man: Brand New Day», Τζεφ Λόβνες (Jeff Loveness) της ταινίας «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», Άντριου Λάνχαμ (Andrew Lanham) και Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) του «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» καθώς και οι Ρέινολντς και Τζάκμαν.

Η είδηση διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον δημοσιογράφο Ντάνιελ Ρίχτμαν (Daniel Richtman) να αναρωτιέται σε ανάρτησή του στο X: «Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν έγραψαν μέρος του Avengers: Doomsday;».

Ακολούθησε μια αινιγματική αντίδραση του Ρέινολντς, ο οποίος αναδημοσίευσε το ποστ συνοδεύοντάς το με ένα απόσπασμα από το «Deadpool & Wolverine».

https://t.co/0WpMMFfmVD — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 12, 2026

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια που θέλουν τους δύο ηθοποιούς να εμφανίζονται τελικά στην ταινία, έχοντας πιθανώς συμβάλει οι ίδιοι στη συγγραφή διαλόγων για τους θρυλικούς χαρακτήρες τους.

Στο γεμάτο αστέρες καστ της ταινίας συμμετέχουν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.), Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth), Άντονι Μάκι (Anthony Mackie), Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan), Πολ Ραντ (Paul Rudd), Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby), Φλόρενς Πιου (Florence Pugh), Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum), Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour), Πάτρικ Στιούαρτ (Patrick Stewart), Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen), Τομ Χίντλστον (Tom Hiddleston), Ντάνι Ραμίρεζ (Danny Ramirez), Κέλσι Γκράμερ (Kelsey Grammer), Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming) και Τζέιμς Μάρσντεν (James Marsden), μεταξύ άλλων.

Doomsday is coming. #AvengersDoomsday https://t.co/zISToq9Gt4 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 13, 2026

Το πολυαναμενόμενο «Avengers: Doomsday» σε σκηνοθεσία Τζο και Άντονι Ρούσο (Joe & Anthony Russo), αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου από τη Feelgood Entertainment.

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