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13.11.2026 10:31

«Connector»: Ο Brad Pitt γίνεται θρύλος της εργατικής τάξης στη νέα ταινία της Apple

13.11.2026 10:31
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Μετά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «F1: The Movie», ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και η Apple Original Films ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το επόμενο φιλόδοξο πρότζεκτ τους.

Σύμφωνα με το Deadline, η Apple εξασφάλισε τα δικαιώματα του «Connector», η δράση του οποίου τοποθετείται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’70.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δημιουργός του «Sound of Metal» Ντάριους Μάρντερ (Darius Marder) και μαζί με τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας του, Plan B.

Σε σενάριο επίσης του Μάρντερ και της αδελφής του Νίνα, η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν εργάτη μεταλλικών κατασκευών που δουλεύει στα ιλιγγιώδη ύψη των νεοϋορκέζικων κτιρίων και αναδεικνύεται σε θρύλο της εργατικής τάξης, καθώς καλείται να τα βάλει με δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από τον ίδιο. Την ομάδα των παραγωγών πλαισιώνουν οι Ντίντι Γκάρντνερ (Dede Gardner) και Τζέρεμι Κλάινερ (Jeremy Kleiner) της Plan B, μαζί με τον σκηνοθέτη.

Το συγκεκριμένο πρότζεκτ βρισκόταν στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα στον Πιτ, την Plan B και τον Μάρντερ εδώ και αρκετό καιρό. Μόλις παραδόθηκε το τελικό προσχέδιο του σεναρίου, ο σταρ ενθουσιάστηκε τόσο, ώστε να το προκρίνει ως το επόμενο πρότζεκτ που θα γυρίσει μέσα στο 2027. Όταν οι παραγωγοί αναζήτησαν στούντιο, η Apple ήταν η προφανής επιλογή μετά τις επιτυχημένες συνεργασίες στα «F1» και «Wolfs».

Σημειώνεται ότι το «F1» αναδείχθηκε η αθλητική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, αγγίζοντας τα 634,1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Παράλληλα, η Plan B και η Apple έχουν ήδη ανακοινώσει το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «The Waffle House Index», με την Ίντι Ναβαρέτ (Inde Navarrette) στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σύντομα το στούντιο πρόκειται να κυκλοφορήσει μια ακόμη παραγωγή της Plan B με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ (Mark Wahlberg) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Στίβεν Τσμπόσκι (Stephen Chbosky).

Από την πλευρά του, ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό. Μετά το πρόσφατο θρίλερ επιβίωσης της Paramount «Heart of the Beast», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box Office, στο τέλος του μήνα κάνει πρεμιέρα η νέα του ταινία «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Ακολουθεί τον Μάρτιο του 2027, το «The Riders» της A24 σε σκηνοθεσία του Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:07
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