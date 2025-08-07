Η ταινία «F1» έγινε η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του Μπραντ Πιτ – Έχει συγκεντρώσει πάνω από 545 εκατ. δολάρια

Η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ «F1» σαρώνει στο παγκόσμιο box office, έχοντας ξεπεράσει εισπρακτικά κάθε άλλη παραγωγή του χολιγουντιανού σταρ.

Το έργο στο οποίο ο 61χρονος ηθοποιός υποδύεται έναν βετεράνο οδηγό της Formula 1 έχει, ήδη, συγκεντρώσει πάνω από 545 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Πιτ, που κατείχε το «World War Z» του 2013 με 540 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η επιτυχία του «F1» δεν αφορά μόνο στον πρωταγωνιστή, καθώς η ταινία, σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοζίνσκι, έγινε επίσης η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για την Apple Studios, ξεπερνώντας άλλες μεγάλες παραγωγές της, όπως το ιστορικό έπος «Napoleon» ($221 εκατομμύρια) του Ρίντλεϊ Σκοτ και το «Killers of the Flower Moon» ($158 εκατομμύρια) του Μάρτιν Σκορσέζε.

F1 is a smash hit and after surpassing $540 million, has become Brad Pitt’s highest grossing film of all time. https://t.co/kCAkwQKUcQ pic.twitter.com/FgxP76Y0jD — IGN (@IGN) August 4, 2025

Τη λίστα με τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες του ηθοποιού συμπληρώνουν η ταινία «Mr. & Mrs. Smith» ($487 εκατομμύρια), το «Ocean’s Eleven» ($450 εκατομμύρια) και το «Once Upon a Time… in Hollywood» ($377 εκατομμύρια). Σημειώνεται ότι η ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), χάρισε στον Πιτ το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, το 2020.

Παρά την εντυπωσιακή του πορεία στα ταμεία, το «F1» απέχει, ωστόσο, πολύ από την κορυφή των μεγαλύτερων εισπρακτικών επιτυχιών του 2025 με το «Lilo & Stitch» της Disney να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 1 δισεκατομμύριο δολάρια και την ταινία της Warner Bros, «A Minecraft Movie» να ακολουθεί με 955 εκατομμύρια δολάρια και το «Jurassic World: Rebirth» με 766 εκατομμύρια δολάρια.

