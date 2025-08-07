search
07.08.2025 10:16

Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Συνεχίζεται ο μήνας του μέλιτος – Διασκέδασαν σε κλαμπ στην Ίμπιζα (Video)

07.08.2025 10:16
bezos sanchez

Τον μήνα του μέλιτος συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, περνώντας όμορφες και χαλαρές στιγμές, ταξιδεύοντας.

Αυτή τη φορά, ο φακός εντόπισε το νιόπαντρο ζευγάρι σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα με τους δυο τους να διασκεδάζουν, χορεύοντας.

Για την ακρίβεια, η 55χρονη λικνιζόταν σε ξέφρενους ρυθμούς, με τον 61χρονο Μr Amazon να την ακολουθεί, κάπως αδέξια, όπως πολλοί σχολίασαν…

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία, σε μία τελετή που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τριήμερους εορτασμούς και υψηλούς προσκεκλημένους, με πολλούς να κάνουν λόγο για τον «γάμο του αιώνα»...

