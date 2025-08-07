Τζεφ Μπέζος – Λόρεν Σάντσεζ: Συνεχίζεται ο μήνας του μέλιτος – Διασκέδασαν σε κλαμπ στην Ίμπιζα (Video)

Τον μήνα του μέλιτος συνεχίζουν να απολαμβάνουν ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, περνώντας όμορφες και χαλαρές στιγμές, ταξιδεύοντας.

Αυτή τη φορά, ο φακός εντόπισε το νιόπαντρο ζευγάρι σε ένα κλαμπ στην Ίμπιζα με τους δυο τους να διασκεδάζουν, χορεύοντας.

Για την ακρίβεια, η 55χρονη λικνιζόταν σε ξέφρενους ρυθμούς, με τον 61χρονο Μr Amazon να την ακολουθεί, κάπως αδέξια, όπως πολλοί σχολίασαν…

Jeff bezos booth at a troxler set 💔 game is gone pic.twitter.com/t6BuJIo66j — Carley 🤖 (snob) (@carleypero) August 6, 2025

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία, σε μία τελετή που προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον, με τριήμερους εορτασμούς και υψηλούς προσκεκλημένους, με πολλούς να κάνουν λόγο για τον «γάμο του αιώνα»...

