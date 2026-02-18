search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.02.2026 17:19
LIFESTYLE

18.02.2026 16:50

Εντατικές προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ

AP

Στην Ύδρα αναμένεται να φτάσει μέσα στα επόμενα 24ωρα ο Μπραντ Πιτ, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders». 

Οι κάτοικοι παρακολουθούν με ενθουσιασμό τις εντατικές προετοιμασίες, ενώ παράγοντες του νησιού επισημαίνουν ότι όλα τα διαθέσιμα δωμάτια έχουν ήδη εξαντληθεί για τις επόμενες ημέρες.

Η κινηματογραφική παραγωγή αναμένεται να φέρει στην Ύδρα 200 έως 300 άτομα, και να αναβαθμίσει εκ νέου τη φήμη του νησιού του Αργοσαρωνικού ως κορυφαίας τοποθεσίας για γυρίσματα στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, το όνομα του Μπραντ Πιτ κυριαρχεί στο καστ με τον δημοφιλή ηθοποιό να αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα στις όποιες εμφανίσεις του.

Μιλώντας στο Mega, o δήμαρχος της Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης, δήλωσε ότι για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της παραγωγής θα ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία. Παράλληλα, ο δήμος έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη διαδικασία όπου χρειαστεί, κυρίως σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσης δημοτικών χώρων, με τον κ. Κουκουδάκη να υπογραμμίζει ότι μια τέτοια παραγωγή προσδίδει αξία όχι μόνο στην Ύδρα, αλλά και στη χώρα γενικότερα.

Τι πραγματεύεται η ταινία «The Riders»

Η ταινία «The Riders» αποτελεί διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton, και πρόκειται για ένα δραματικό φιλμ. 

Η πλοκή ακολουθεί έναν πατέρα και την μικρή του κόρη, που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία: Το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Την ίδια ώρα, για την τοπική κοινωνία, τα γυρίσματα του «The Riders» αναμένεται να φέρουν αφενός διεθνή προβολή, αφετέρου σημαντικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας, παράλληλα, τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Μπραντ Πιτ θα ερμηνεύσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

