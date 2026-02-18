Μπρους Γουίλις: «Κάνω τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να μεγαλώσω το παιδί μου» λέει η κόρη του (Video)

Τέσσερις διαφορετικές δουλειές δήλωσε ότι κάνει η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ράμερ, προκειμένου να μεγαλώσει το δύο ετών παιδί της.

Όπως τόνισε η 37χρονη ηθοποιός αναγκάζεται να κάνει περισσότερες από μία δουλειές ώστε να καλύψει τις ανάγκες της κόρης της, Λουέτα, καθώς -όπως υποστηρίζει- δεν λαμβάνει χρήματα από τους γονείς της.

Η σχετική ανάρτησή της έγινε με αφορμή κάποια σχόλια χρηστών διαδικτύου που αμφισβητούσαν ότι η ίδια εργάζεται. Συγκεκριμένα, η Ράμερ Γουίλις δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται όρθια κρατώντας διάφορα αντικείμενα, με τη φράση «έτσι μοιάζει μία ελεύθερη μητέρα». Παράλληλα, στην εικόνα υπήρχαν λέξεις και εκφράσεις όπως «να φτιάξω μεσημεριανό», «συναντήσεις για παιχνίδι», «προετοιμασία γευμάτων», «γυμναστική» που -όπως είπε- περιγράφουν την καθημερινότητά της.

Λίγο αργότερα, η Ράμερ Γουίλις αναδημοσίευσε το βίντεο, συνοδεύοντάς το εξής μήνυμα:

«Απλώς έπρεπε να διευκρινίσω, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί ανενημέρωτοι και αγενείς άνθρωποι στα σχόλια αυτής της ανάρτησης. Δουλεύω σε τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να στηρίξω την κόρη μου. Είμαι η μοναδική που καλύπτει οικονομικά τις ανάγκες της. Δεν ζω από κάποια περιουσία, ούτε λαμβάνω χρήματα από τους γονείς μου. Τις περισσότερες φορές δεν έχω βοήθεια. Οπότε, πριν κρίνετε και βγάζετε συμπεράσματα, κάντε μια παύση».

Αργότερα, δημοσίευσε, μάλιστα, ένα εκτενέστερο κείμενο μέσω Instagram stories απαντώντας σε σχόλιο που υποστήριζε ότι έχει «ένα δίχτυ ασφαλείας» λόγω της οικογένειάς της, σε περίπτωση που προκύψουν δυσκολίες.

«Θέλω να απαντήσω σε αυτό με προσοχή, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση σχετικά με το τι πραγματικά έλεγα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι στη ζωή μου έχω προνόμια που πολλοί άνθρωποι δεν έχουν και δεν τα θεωρώ δεδομένα. Ξέρω ότι υπάρχουν συνθήκες, που δεν θα βιώσω ποτέ πλήρως και το σέβομαι. Όμως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν αφορούσε στα προνόμια ούτε στη σύγκριση συνθηκών, και φαίνεται πως κάποιοι υπέθεσαν ότι τα αγνοούσα, ενώ αυτό δεν ήταν το θέμα που προσπαθούσα να θίξω» έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την οικογένειά της ως «δίχτυ ασφαλείας» και ότι αισθάνεται υπερηφάνεια που μπορεί να στηρίζει η ίδια τον εαυτό της και το παιδί της.

Τόνισε, δε, ότι υπήρξαν χρονιές κατά τις οποίες εκείνη κάλυπτε αποκλειστικά τις ανάγκες τους, επισημαίνοντας ότι η εντύπωση πως δεν εργάζεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σημειώνεται ότι η Ράμερ Γουίλις έχει αποκτήσει τη Λουέτα με τον πρώην σύντροφό της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

