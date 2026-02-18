«Είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις» – Συγκινεί η μητέρα του Παντελή Παντελίδη 10 χρόνια μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Με μια λιτή φράση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η μητέρα του Παντελή Παντελίδη εξέφρασε τον πόνο και την οδύνη της για τον χαμό του γιου της που, 10 χρόνια μετά, έχουν την ίδια ένταση και την ίδια ισχύ.

«Εγώ είμαι εδώ και περιμένω να γυρίσεις» έγραψε δίπλα σε μια φωτογραφία του τραγουδιστή, προκαλώντας συγκίνηση.

«Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής»

Λίγες ώρες πριν, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο αδερφός του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κωνσταντίνος Παντελίδης δημοσίευσε μία φωτογραφία του αδερφού του, επισημαίνοντας ότι μπορεί στον κόσμο να λείπει ο Παντελίδης, στην οικογένειά του ωστόσο, λείπει -πάνω απ’ όλα- ο Παντελής, μια απουσία που θα πονά όσα χρόνια κι αν περάσουν…

«Όσες ημέρες, μήνες, χρόνια και αν περάσουν, εσύ θα λείπεις πιο πολύ από ποτέ» έγραψε και πρόσθεσε:

«Λείπει πολύ ο Παντελίδης, αλλά εμάς μας λείπει ο Παντελής. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη μας την οικογένεια σε όλο τον κόσμο που δεν σταμάτησε στιγμή να τον λατρεύει».

Το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή

Υπενθυμίζεται ότι ο Παντελής Παντελίδης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου του 2016, στις 8:20, στο ύψος του Ελληνικού, όταν το όχημα τύπου τζιπ που οδηγούσε εξετράπη της πορεία του, προσκούοντας -κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα- σε προστατευτικές μπάρες. Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν επίσης δύο γυναίκες, η Φρόσω Κυριάκου και η Μίνα Αρναούτη, οι οποίες τραυματίστηκαν.

