«Η Ανάστασις»: Τελευταίες παραστάσεις στο Θέατρο Noūs

«Η Ανάστασις» του Λέοντος Τολστόι, δραματοποιείται και παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη σκοτεινή αφήγηση, όπου η σκληρότητα του κόσμου συναντά τον μύθο της λύτρωσης.

Το τελευταίο κείμενο του Τολστόι συνομιλεί στο σήμερα ως θεατρικό κείμενο σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλλου. Οι τολστοϊκοί ήρωες του 1899, μέσα από την διασκευή και δραματουργική επεξεργασία της Δάφνης Λιανάκη ζωντανεύουν στο θέατρο Noūs.

Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκονται η αδικία και η διαβρωτική δύναμη ενός λανθασμένα δομημένου συστήματος που εγκλωβίζει ανθρώπους, καταστρέφει ζωές και καθορίζει τύχες. Οι ήρωες παλεύουν με τις συνέπειες των επιλογών τους, αλλά και με την κοινωνική βία που τους περιβάλλει: από μικρές, αθέατες πληγές έως μεγάλα συλλογικά εγκλήματα που περνούν ατιμώρητα.

Η παράσταση επιχειρεί να φέρει στο φως το ερώτημα της «αναστάσεως» μέσα σε έναν κόσμο που συχνά αρνείται οποιαδήποτε κάθαρση. Ένα σκοτεινό ταξίδι που ζητά από τον θεατή να σκεφτεί τη δική του θέση μέσα σε αυτό.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το θεατρικό κείμενο παρακολουθεί το ηθικό και πνευματικό ταξίδι του πρίγκιπα Νεχλιούντοφ, ο οποίος αναγνωρίζει ως κατηγορούμενη σε μια δίκη την Κατιούσα Μάσλοβα, μια γυναίκα που είχε ερωτευθεί και στη συνέχεια εγκαταλείψει χρόνια πριν, οδηγώντας την σε κοινωνική πτώση. Επιδιώκοντας να αναλάβει την ευθύνη του, αποφασίζει να την ακολουθήσει και να επανορθώσει, παρά την αντίστασή της αλλά και την αδιαφορία της κοινωνίας. Καθώς η Μάσλοβα καταδικάζεται άδικα και εξορίζεται στη Σιβηρία, ο Νεχλιούντοφ ακολουθώντας την στο ταξίδι αυτό, περνά από μια βαθιά εσωτερική κάθαρση, βλέποντας κατάματα τη διαφθορά του δικαστικού συστήματος, την κοινωνική αδικία και τις ταξικές ανισότητες. Η παράλληλη διαδρομή τους γίνεται μια πορεία αντίστασης απέναντι στους θεσμούς που συνθλίβουν τους αδύναμους. Οι δύο ήρωες αναζητούν μια νέα αρχή.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

«Η Ανάστασις» είναι μια τομή πάνω στο σώμα της κοινωνίας. Ο Τολστόι απογυμνώνει ένα σύστημα που λειτουργεί υπέρ των λίγων και εις βάρος των πολλών, κι αυτό είναι το βασικό σημείο από το οποίο ξεκινά η παράστασή μας. Ο Νεχλιούντοφ και η Κατιούσα δεν είναι μόνο δύο άνθρωποι με κοινό παρελθόν· είναι δύο διαφορετικές θέσεις μέσα σε μια κοινωνική μηχανή που μοιράζει τη μοίρα των ανθρώπων ταξικά, ασύμμετρα, άδικα.

Ο Νεχλιούντοφ κουβαλά πάνω του την αόρατη ασπίδα της τάξης του, η οποία του επέτρεψε να προχωρήσει χωρίς συνέπειες. Η συνειδητοποίησή του δεν αφορά μόνο την ατομική ευθύνη, αλλά την ανακάλυψη ενός συστήματος που παράγει ενοχές για τους από κάτω και ατιμωρησία για τους από πάνω. Από την άλλη η πορεία της Κατιούσας μέσα από την αδικία είναι η πιο καθαρή καταγραφή της ταξικής βίας του έργου.

Το ενδιαφέρον μου στρέφεται στο ότι ένας ολόκληρος κόσμος χτίζεται πάνω σε θεσμούς που υποτίθεται πως απονέμουν δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα συντηρούν την ανισότητα. Πόσο μάλλον όταν ένα σύστημα μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο και ταυτόχρονα βαθιά άδικο.

Η «Ανάστασις» εδώ δεν είναι θρησκευτική ούτε ατομικιστική. Είναι η ανάγκη να σπάσει ο φαύλος κύκλος της κοινωνικής παραίτησης. . Είναι το αίτημα για έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος δεν θα ορίζεται από τη θέση του στην πυραμίδα, αλλά από την αξία του.

Και σε αυτό το αίτημα, το έργο μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ — γιατί η αδικία μπορεί να είναι άχρονη, αλλά η αντίσταση σε αυτήν είναι πάντα παρούσα.

Έγραψαν για την παράσταση

Στη σκηνή του Θεάτρου Noūs, η δραματουργική μεταφορά του έργου επιχειρεί — και τελικά καταφέρνει — να μετατρέψει αυτή τη στοχαστική, εσωτερική πορεία σε σκηνικό γεγονός με καθαρή πολιτική αιχμή.

Οι ερμηνείες κινούνται σε υψηλό επίπεδο, με ιδιαίτερη μνεία από μεριάς μου στον Σωτήρη Δούβρη, Ματουάλι Κουτουλάκη, Ασπασία Μηλιαράκη. Ο Σωτήρης Δούβρης διαχειρίζεται με μέτρο τον άξονα της ενοχής, χωρίς υπερβολές. Η Ματουάλι Κουτουλάκη προσδίδει στην ηρωίδα αξιοπρέπεια και πολυπλοκότητα, αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη θυματοποίηση. Η Ασπασία Μηλιαράκη κινείται με ακρίβεια και σκηνική καθαρότητα, ενισχύοντας τη συνολική ένταση.

Ελπινίκη Νίνου – Palcoceniko

Η σχέση της Μασλόβα και του Νέχλιουντοφ δεν παρουσιάζεται ως μια ακόμα τραγική ερωτική ιστορία. Είναι το σύμπτωμα μιας κοινωνικής και έμφυλης ανισότητας.

Ο Σωτήρης Δούβρης χτίζει έναν Νέχλιουντοφ που ξεκινά σχεδόν αυτάρεσκα και σταδιακά απογυμνώνεται. Δεν παίζει την ενοχή· τη βιώνει. Η Ματουάλι Κουτουλάκη ως Μάσλοβα δεν γίνεται σύμβολο, ούτε μετατρέπεται σε κάποια υπερβατική ηρωϊδα. Παραμένει άνθρωπος. Φεύγοντας από την παράσταση, δεν αισθάνεσαι ότι «είδες» ένα κλασικό έργο. Αισθάνεσαι ότι ήρθες σε επαφή με μια ιδέα που παραμένει ανησυχητικά σύγχρονη. Και αυτό είναι ίσως η πιο ουσιαστική της επιτυχία.

Γιώργος Φράγκος Streetradio

Συνολικά, η παράσταση καταφέρνει να αναδείξει την ουσία του τολστοϊκού έργου: την αναζήτηση μιας προσωπικής και συλλογικής «ανάστασης» μέσα σε έναν κόσμο όπου η δικαιοσύνη συχνά αποτυγχάνει να προστατεύσει τους αδύναμους. Είναι μια παράσταση που δεν περιορίζεται σε μια ιστορική αφήγηση, αλλά γίνεται αφορμή για ουσιαστικό στοχασμό γύρω από την ευθύνη, την εξιλέωση και τη δυνατότητα μιας νέας αρχής. Μια θεατρική εμπειρία με έντονη συναισθηματική και κοινωνική απήχηση, που αφήνει στον θεατή τροφή για σκέψη πολύ μετά το τέλος της. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει και στη μουσική της παράστασης, η οποία λειτουργεί όχι απλώς ως συνοδευτικό στοιχείο αλλά ως οργανικό μέρος της αφήγησης. Η ατμοσφαιρική της δύναμη ενισχύει το σκοτεινό κλίμα και οδηγεί τον θεατή βαθύτερα στην ψυχολογική ένταση της ιστορίας.

openmind

Συντελεστές

Συγγραφέας: Λέον Τολστόι

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τριανταφύλλου

Θεατρική Διασκευή : Δάφνη Λιανάκη

Σκηνικά: Νίκος Δεντάκης

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Μουσική: Τάσος Σωτηράκης

Κινησιολογία: Φαίδρα Σούτου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Δάφνη Λιανάκη Τόνια Τσαπραζή

Φωτογραφίες/ Trailer/ Graphic designer : Βαγγέλης Ευαγγελίου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Βοηθός οργάνωσης παραγωγής: Νικολέτα Παπαδοπούλου

Παίζουν αλφαβητικά:

Δαβιλάς Αλέξανδρος, (Αντιεισαγγελέας Μπρεβιέ, Σιονμπόκ, Βασίλιεφ, Γραμ/ας Εισαγγελείας, αγρότης, Βαρόνος Κρίγκσμουτ, Δικαστικός Επιμελητής, νοσηλευτής Ουστίνοφ, Βλαντίμιρ Σίμονσον

Δούβρης Σωτήρης, (Ντιμίτρι Ιβάνοβιτς Νεχλιούντοφ)

Ζουρελίδου Ελένη, (Αγκράφενα Πέτροβνα, Γραμματέας δικαστηρίου, Μάρια Ιβάνοβνα, Κοκκινοτρίχα (φυλακισμένη), Βέρα Γεφρέμοβνα, Αγλαΐα (νοσοκόμα), Mariette )

Ηλιόπουλος Θοδωρής, (Πρόεδρος, Γιατρός, Μενσόφ (φυλακισμένος), χωρικός, Γιατρός φυλακής, Νικολάι Σελένιν, Νοβοντβόροφ)

Κουτουλάκη Ματουάλι, (Κατερίνα (Κατιούσα) Μιχαήλοβα Μάσλοβα)

Μηλιαράκη Ασπασία, (Ευθυμία Μπότσκοβα (κατηγορούμενη), Σοφία Ιβάνοβνα, Καραμπλιόβα(φυλακισμένη), Ματριόνα Χάρινα (αγρότισσα), Κόμισσα Τσάρσκαγια, Μάρια Πάβλοβνα).

Μπάδρας Λυκούργος (Σίμων Καρτίνκιν (κατηγορούμενος), Τίχων (υπηρέτης), Σεργκέι Φανάριν, χωρικός (φυλακισμένος), Επιστάτης, Ανατόλι Κριλτσόφ, Δεσμοφύλακας (φωνή)

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 21:00

κάθε Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative

Τροίας 34 Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

210 8237333

Τιμές εισιτηρίων

Early bird: 10€

Γενική είσοδος: 17€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Ατέλεια: 8€

Ομαδικό άνω των 12 ατόμων: 10€