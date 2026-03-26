Η νέα Black Series της Mercedes-AMG θα είναι η πιο ακραία που έχουμε δει στην ιστορία

Το concept AMG GT Track Sport μας δίνει μια πρώτη γεύση τόσο από τη νέα Black Series όσο κι από το νέο αγωνιστικό GT3

H Mercedes-AMG ετοιμάζεται να προσθέσει άλλο ένα ακραίο «όπλο» για την πίστα στην επιβλητική γκάμα της, το οποίο η γερμανική μάρκα υπόσχεται πως θα είναι «η πιο ακραία Black Series μέχρι σήμερα». Τέτοιες δηλώσεις σπάνια αξίζει να τις παίρνεις «τις μετρητοίς», ωστόσο, εδώ έχουμε να κάνουμε με την AMG, μια εταιρεία το όνομα της οποίας έχει σχεδόν ταυτιστεί με αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με μπροστά τοποθετημένο κινητήρα.

Η AMG έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες-teaser της νέας AMG GT Track Sport σε μορφή πρωτότυπου στην πίστα του Nurburgring, η οποία θα αποτελέσει και τη βάση για το νέο αγωνιστικό της κατηγορίας GT3.

Καμουφλαρισμένο «θηρίο» στο Nurburgring

H νέα GT Track Sport φωτογραφήθηκε στη θρυλική πίστα του “Green Hell“ και όχι τυχαία. Αυτό αφού ουσιαστικά αποτελεί τη βάση για νέο αντίπαλο δέος μοντέλων όπως η νέα Porsche 911 GT3 RS και η Ford Mustang GTD.

Τα πρωτότυπα είχαν εμφανιστεί για πρώτη φορά πέρυσι, με έντονες κιτρινοπράσινες και πορτοκαλοκόκκινες λεπτομέρειες πάνω στο καμουφλάζ. Στα νέα teasers παρατηρούμε μικρές διαφορές στον σχεδιασμό της μάρκας, ενώ η σιλουέτα του νέου μοντέλου, τα φώτα και η καμπίνα θυμίζουν την έκδοση δρόμου της AMG GT. Ωστόσο, η Track Sport είναι εμφανώς πιο μακριά και πιο φαρδιά, με πλήρως ανασχεδιασμένο πίσω μέρος και πρόσθετα αεροδυναμικά εξαρτήματα.

Τα ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια πάνω από τους εμπρός τροχούς θυμίζουν Mercedes-AMG One, ενώ για περισσότερη κάθετη δύναμη και καλύτερη ψύξη, το αμάξωμα εξοπλίζεται επίσης με μεγάλο εμπρός splitter, canards, καπό με αεραγωγούς και μια τεράστια πίσω αεροτομή η οποία τοποθετείται στο σημείο όπου κανονικά θα υπήρχε το πίσω παράθυρο.

Όπως και στο – εστιασμένο στην πίστα – κιτ της Manthey για την Porsche 911 GT3 RS, δεν υπάρχει καθόλου πίσω τζάμι, παρά μόνο ένα συμπαγές πάνελ που στηρίζει τη γιγαντιαία αεροτομή. Το πρωτότυπο ξεχωρίζει επίσης για τον εντυπωσιακό πίσω διαχύτη και τις εξατμίσεις στο πλάι.

Επιστροφή του V8

Σε αντίθεση με την GT 63 S E Performance, που χρησιμοποιεί plug-in υβριδικό σύστημα, κάτω από το καπό της ΑMG GT Track Sport αναμένεται μια νέα εκδοχή του V8 της AMG με flat-plane στρόφαλο, σε συνδυασμό με ειδικά ρυθμισμένο πλαίσιο και αυστηρή «δίαιτα». Σύμφωνα με την εταιρεία, μετά από δοκιμές στην ιδιόκτητη πίστα της στο Immendingen, καθώς και στις πίστες Bilster Berg, Portimão και Monteblanco, το πρόγραμμα εξέλιξης έχει πλέον περάσει στη φάση δοκιμών στο Nürburgring Nordschleife.

«Αναπτύσσουμε την πιο ακραία Black Series που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ταυτόχρονα, θέλουμε να καταρρίψουμε το επόμενο ρεκόρ στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την μελλοντική GT3», δήλωσε ο Michael Schiebe, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-AMG GmbH. «Η βάση για αυτό είναι το CONCEPT AMG GT TRACK SPORT – ένα μοντέλο επίδειξης τεχνολογίας που ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή ιδέα από την αρχή. Είναι η σαφής δέσμευσή μας για μέγιστη απόδοση, μια υπόσχεση τόσο για την πίστα όσο και για τον δρόμο. Στην AMG, αναπτύσσουμε οχήματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Και αυτό ακριβώς θα κάνουν η μελλοντική Black Series και η νέα GT3».

