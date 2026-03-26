search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

26.03.2026 13:32

«Το παιδί μας χάθηκε, πάει…»: Σπαρακτικό και συγκινητικό αντίο της μητέρας του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο Πηγάδι του Διαβόλου

Με μια λιτή αλλά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη αποχαιρέτησε το παιδί της.

«R. I. P. αγόρι μου», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια της με φωτογραφία του γιου της. Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους, με τη μητέρα να απαντά σε μήνυμα γνωστού της: «Το παιδί μας χάθηκε, πάει…», αποτυπώνοντας τον ανείπωτο πόνο της οικογένειας.

Την ίδια ώρα, η μάνα του 34χρονου αναδημοσίευσε ανάρτηση γνωστού της οικογένειας που επιχειρεί να αναδείξει την εμπειρία και την κατάρτιση του 34χρονου στην κατάδυση, καθώς και να δώσει απάντηση στα σενάρια που διακινούνται για το τραγικό περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση

 «Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία.

Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather).

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο.

Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο (πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει,γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ).

Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει.

ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

