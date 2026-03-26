Οι εκτιμήσεις πίσω από τον θάνατο του 34χρονου στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Στο πιο σκοτεινό και δύσβατο σημείο του υποθαλάσσιου σπηλαίου στη Βουλιαγμένη εντοπίστηκε ο 34χρονος δύτης που αγνοούνταν από το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής 22 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας με τον πιο σκληρό τρόπο τη φήμη που συνοδεύει εδώ και δεκαετίες το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου».

Οι σπηλαιοδύτες που συμμετείχαν στις έρευνες κατάφεραν να φτάσουν στο σημείο όπου βρισκόταν η σορός ωστόσο η ανάσυρσή του δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Αντίθετα, απαιτεί ειδική προετοιμασία καθώς οι συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου θεωρούνται από τις πιο απαιτητικές που μπορεί να αντιμετωπίσει άνθρωπος. Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση ανάσυρσης πιθανόν να γίνει το ερχόμενο Σάββατο.

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο 34χρονος αποφάσισε να εξερευνήσει την περιοχή μαζί με έναν ακόμη δύτη. Λίγη ώρα αργότερα, ο συνοδός του βγήκε μόνος του στην ακτή και ειδοποίησε τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο φίλος του είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση με τη συμμετοχή του Λιμενικού, ειδικών μονάδων και ιδιωτών σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου» δεν είναι ένα απλό σημείο κατάδυσης. Πρόκειται για ένα στενό, κάθετο άνοιγμα στον πυθμένα, που ξεκινά περίπου στα 11 μέτρα και οδηγεί σε βάθος σχεδόν 30 μέτρων. Εκεί, γύρω στα 16 μέτρα, τα ρεύματα αλλάζουν «χαρακτήρα» και αρχίζουν να τραβούν τον δύτη προς τα κάτω, κατευθύνοντάς τον σε μια στενή σήραγγα που οδηγεί σε ένα εκτεταμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο. Η σήραγγα αυτή έχει εξερευνηθεί μόνο εν μέρει, για περίπου 150 μέτρα, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να συνδέεται ακόμη και με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπου το φως χάνεται και οι διαδρομές δημιουργούν έναν υποθαλάσσιο λαβύρινθο εξετάζονται τρία βασικά σενάρια για το τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο.

Το πρώτο και επικρατέστερο αφορά την επίδραση των ισχυρών ρευμάτων. Οι δύτες που γνωρίζουν το σημείο περιγράφουν μια δύναμη που μπορεί να παρασύρει ακόμη και έμπειρους, οδηγώντας τους βαθύτερα μέσα στο σπήλαιο χωρίς δυνατότητα άμεσης αντίδρασης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο δύτης θα μπορούσε να βρεθεί σε σημεία από τα οποία η επιστροφή είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο σχετίζεται με πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο από τα στενά περάσματα. Η μορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ιδιαίτερα αν ο δύτης χάσει τον προσανατολισμό του ή επιχειρήσει να κινηθεί σε άγνωστο τμήμα.

Το τρίτο σενάριο αφορά έναν συνδυασμό αποπροσανατολισμού και εξάντλησης. Παρά το γεγονός ότι ο 34χρονος διέθετε εξοπλισμό που του παρείχε οξυγόνο για αρκετές ώρες, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για ευκολότερη μετακίνηση, οι συνθήκες μέσα στο σπήλαιο μπορούν να αυξήσουν κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Σε ένα περιβάλλον χωρίς ορατότητα και με συνεχή πίεση από τα ρεύματα, ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά και κάθε λάθος πληρώνεται ακριβά.

Ενδεικτικό της δυσκολίας είναι και το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες εντοπίστηκαν αντικείμενα που φέρονται να ανήκουν στον 34χρονο, όπως εξοπλισμός κατάδυσης και βατραχοπέδιλο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πορεία του μέσα στο σπήλαιο ήταν ανεξέλεγκτη.

Υπενθυμίζεται ότι το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί –δύο στρατιωτικοί και μια νεαρή γυναίκα– χάθηκαν στην ίδια περιοχή επιχειρώντας να εξερευνήσουν το υποθαλάσσιο τούνελ. Χρειάστηκαν δεκαετίες ερευνών για να δοθούν απαντήσεις, ενώ το περιστατικό αυτό σημάδεψε οριστικά την εικόνα του «Πηγαδιού». Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις, το σημείο εξακολουθεί να προσελκύει δύτες, είτε για εκπαίδευση είτε για εξερεύνηση. Κάθε όμως κατάδυση εκεί συνοδεύεται από έναν άγραφο κανόνα, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η υπόθεση του 34χρονου έρχεται να το υπενθυμίσει με τον πιο δραματικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της ερωτήματα που ίσως δεν απαντηθούν ποτέ πλήρως.

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος – Έγινε αισθητός σε Θεσσαλονίκη και Σποράδες

Δίκη για τα Τέμπη: Αλλαγή αίθουσας ζητά ο Σύλλογος των συγγενών, μιλά για προσπάθεια δίκης «κεκλεισμένων των θυρών»

Πεύκη: Εντοπίστηκε οβίδα – Κλειστός δρόμος