Δίκη για τα Τέμπη: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το χάος – Αλλάγή αίθουσας ζητά ο Σύλλογος των συγγενών, μιλά για προσπάθεια δίκης «κεκλεισμένων των θυρών»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά το χάος που επικράτησε κατά την πρώτη ημέρα της δίκης για το αδιανόητο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και το αδιαχώρητο που προκλήθηκε στην αίθουσα όπου θα διεξαχθεί η ακροαματική διαδικασία.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας ζητά επιτακτικά την αλλαγή του χώρου διεξαγωγής της δίκης καταγγέλλοντας συνθήκες που δεν επιτρέπουν την αξιοπρεπή και ανοιχτή απονομή της Δικαιοσύνης. Ο σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η παρουσία όλων των εμπλεκομένων, συγγενών, δικηγόρων και εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε έναν χώρο που να ανταποκρίνεται στη σημασία της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα έχει ισχυριστεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει σχεδιαστεί χωριστός χώρος για να παρακολουθούν οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζήσαντες του δυστυχήματος τη δίκη. Ωστόσο, δικηγόροι και λοιποί νομικοί επισημαίνουν ότι οι συγγενείς θα πρέπει να είναι παρόντες στην αίθουσα, καθώς αποτελούν συστατικό στοιχείο της δίκης και ενδεχομένως θα χρειαστεί να κάνουν παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει τα εξής:

Τρία χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό και την κοροϊδία απέναντι σε όλους τους συγγενείς. Αυτό έδειξε η πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης: Οι εικόνες συνωστισμού, οι δικηγόροι χωρίς έδρανα και η προσβολή της μνήμης των νεκρών μας μέσα στην ίδια τη δικαστική αίθουσα, δεν ήταν ένα «οργανωτικό λάθος». Ήταν ένας συνειδητός σχεδιασμός αποκλεισμού.

Η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τρία χρόνια και όλα τα δεδομένα (αριθμός παραγόντων, δικηγόρων κατηγορουμένων, κ.τ.λ.) για να προετοιμάσει, να σχεδιάσει και να διαμορφώσει κατάλληλα κάποια αίθουσα για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι σκόπιμα απαξιώνεται η σημασία της δίκης. Η όλη προετοιμασία έχει γίνει στο γόνατο. Δαπανήθηκαν 1.200.000 ευρώ για 250 καρέκλες «στοιβαγμένες», με αποκλεισμένους το κοινό και τους δημοσιογράφους αλλά και τους συνηγόρους των οικογενειών να κάθονται ακόμη και στο εδώλιο των κατηγορουμένων ή να παραμένουν όρθιοι.

Αποκαλύπτεται ότι το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας. Απαιτούμε την άμεση αλλαγή του χώρου ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής παρουσία όλων των συγγενών, των δικηγόρων μας και των ΜΜΕ. Η δικαιοσύνη δεν χωράει σε «εκπτώσεις» και στενά δωμάτια.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με όλο τον κόσμο που στις 28 Φεβρουαρίου έδειξε ότι δεν επιτρέπει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα και απαιτεί την καταδίκη των ενόχων όσο ψηλά και κι αν φτάνουν. Που ήταν μαζί μας και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, αναδεικνύοντας ακόμα πιο πλατιά την απαράδεκτη μεθόδευση κράτους και κυβέρνησης.

Το έγκλημα των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα συγκαλυφθεί! Συνεχίζουμε τη μάχη αποκάλυψης όλων των αιτιών και ενόχων για το έγκλημα! Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

