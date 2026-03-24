Δίκη Τεμπών: Σάλος με το “φιάσκο της αίθουσας” – Προς νέα μετωπική με τους συγγενείς η κυβέρνηση 

Η απαξίωση που επεφύλαξε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών οι οποίοι μετά από τρία χρόνια που περίμεναν τη διεξαγωγή της δίκης τελικά στοιβάχτηκαν σε μία αίθουσα που δεν μπορούσαν ούτε να αναπνεύσουν με αποτέλεσμα να αναβληθεί η διαδικασία για την 1η Απριλίου δείχνει και το πως η κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.

Το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης όλο αυτό το χρονικό διάστημα υποστήριζε ότι ο ίδιος είχε επιμεληθεί ώστε να υπάρξει μία αίθουσα πρότυπο προκειμένου δικαστές και δικηγόροι να κάνουν απρόσκοπτα την δουλειά τους.

Όπως φαίνεται ο Γιώργος Φλωρίδη εννοούσε τα 283 τετραγωνικά μέτρα για περισσότερους από 400 ανθρώπους αφού μόνο οι κατηγορούμενοι είναι 36 οι συγγενείς των θυμάτων πάνω από 120 και οι δικηγόροι 221. Για τους δημοσιογράφους δεν υπάρχει καμία πρόνοια προφανώς επειδή η κυβέρνηση δεν τους ήθελε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου όπως είθισται. Τους έχει τοποθετήσει σε μία αίθουσα εκτός δικαστηρίου ώστε να παρακολουθούν την διαδικασία μέσα από μόνιτορ.

Το εντυπωσιακό είναι ότι με βάση το ρεπορτάζ η κατασκευή της αίθουσας κόστισε 1.600.000 ευρώ!!!

Όλα αυτά ενώ η υπόθεση των Τεμπών από μόνη της έχει ένα μεγάλο ηθικό και συναισθηματικό φορτίο τόσο για τους συγγενείς των θυμάτων όσο και για την κοινωνία.

Η προχειρότητα του Γιώργου Φλωρίδη έχει ωστόσο καθαρά πολιτικά κίνητρα αφού η κυβέρνηση στην πραγματικότητα έχει επιχειρήσει όλο το τελευταίο διάστημα να απαξιώσει την υπόθεση αυτή. Τα κυβερνητικά στελέχη αποφάσισαν ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει σκάνδαλο, αφού κατ’ αυτούς δεν υπάρχει μπάζωμα, ενώ οι λόγοι που υπήρξε η μεγάλη πυρκαγιά στην σύγκρουση είναι αυτονόητη.

Με δεδομένο ότι η υπόθεση την Τεμπών επέφερε ένα ισχυρό πλήγμα στην κυβέρνηση, χτύπημα το οποίο άφησε δυνατό αποτύπωμα του στις δημοσκοπήσεις έχει αποφασίσει να μην δίνει χώρο και χρόνο στο θέμα επαναφέροντας το στην επικαιρότητα.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι και σε αυτό το κομμάτι της υπόθεσης επικράτησε η λογική του “αρπακολισμού” χωρίς ο αρμόδιος υπουργός να σκεφτεί τις συνέπειες των επιλογών του. Ότι δηλαδή οι ενέργειες του επιβεβαίωσαν τις υποψίες των ατυχών συγγενών οι οποίοι θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η κυβέρνηση πάντως υποστηρίζει ότι σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές της δικαστικής αίθουσας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Είναι μια αίθουσα που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της δίκης στη Λάρισα και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα με 460 συνολικά καθίσματα.

Στην ανάκριση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχαν δηλωθεί 250 συνήγοροι. Δεν μπορούσε να ξέρει το Υπουργείο από πριν πόσοι θα δηλωθούν στη δίκη, αλλά έγινε ένας υπολογισμός με βάση την ανάκριση. Άρα σε μια δίκη όπου οι συνήγοροι στην ανάκριση ήταν 250, μένει να δούμε πόσοι θα νομιμοποιηθούν στην κύρια διαδικασία, γιατί ο κάθε κατηγορούμενος μπορεί να έχει και έναν παραπάνω.

Επομένως, υπήρξε πρόβλεψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για μία αίθουσα η οποία είναι μαζί με τη μεγάλη αίθουσα του Εφετείου Αθηνών οι δύο μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Υπήρξε πρόβλεψη με βάση τις ανάγκες της δίκης, όπως προέκυψαν από την ανάκριση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να ασκούνται τέτοιες πιέσεις πολωτικές, από διάφορους συγκεκριμένους με πολιτικά κίνητρα, χρειάζεται ηρεμία, νηφαλιότητα. Ας αφήσουμε τους δικαστές, συνολικά τη Δικαιοσύνη, να κάνει τη δουλειά της και ας σεβαστούμε όλη την κοινωνία και κυρίως τους συγγενείς όλους που θέλουν να μάθουν την αλήθεια για τους δικούς τους ανθρώπους.

Και πάλι επέρριψε ευθύνες σε τρίτους παράγοντες λέγοντας ότι “δυστυχώς παρεισφρύουν, όπως συμβαίνει αυτά τα τρία χρόνια και κάποιοι, οι οποίοι με πολιτικά κίνητρα προσπαθούν να «πυρπολήσουν» τη διαδικασία, να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη, να καθυστερήσουν τη διαδικασία. Δεν αναφερόμαστε σε συγγενείς ή συνηγόρους συγγενών, πλην συγκεκριμένων περιπτώσεων με τα γνωστά σόου τα οποία κάνουν, που δεν προσφέρουν κάτι.

