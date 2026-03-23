Kατήγγειλε τις συνθήκες της δίκης για τα Τέμπη η Κωνσταντοπούλου, ζητώντας παραίτηση Φλωρίδη – Κυρανάκης: «Eίστε αυταρχική νάρκισσος»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά του Δικαστηρίου της δίκης των Τεμπών εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Ολομέλεια στο παρά ένα της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα ταξί.

Έχοντας μόλις επιστρέψει από την Λάρισα, καθότι συνήγορος συγγενών θυμάτων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε τις συνθήκες της δίκης και πρώτα και κύρια την αίθουσα διεξαγωγής της, την οποία όπως είπε «η κυβέρνηση διαφήμιζε ως μία καταπληκτική δικαστική αίθουσα» για την οποία έδωσε 1,6 εκατ. ευρώ.

«Προφανώς αυτά τα χρήματα πήγαν σε τσέπες» είπε, καλώντας τον αν. πληρωτή υπουργού να απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης «σε τίνων τις τσέπες πήγαν» γιατί «αυτό που αντικρύσαμε σήμερα σε μια ιστορικής σημασίας μέρα, δε θα μπορούσε να το φανταστεί και ο πιο κακόβουλος και κακόπιστος αντίπαλός σας».

«Η αίθουσα που είχε προετοιμάσει ο πολύς κ. Φλωρίδης που θα πρέπει να παραιτηθεί μετά το σημερινό μπάζωμα της δίκης ήταν μικρότερη από πολλές αίθουσες σε όλη την επικράτεια», συνέχισε. Προσθέτοντας πως «δεν πληρούσε κανέναν όρο ασφαλείας ούτε πυρασφάλεια είχε, δεν υπήρχε πυροσβεστήρας, μέσα στην αίθουσα ήρθαν παιδιά που γλιτώσανε το βράδυ των Τεμπών και κάποια λιποθύμησαν και κάποια έλεγαν ότι στο τρένο είχε τζάμια και βγήκαν έξω» σε αντίθεση με την δικαστική αίθουσα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε και στην έδρα του δικαστηρίου, μιλώντας για «έμφοβο», «αξιοθρήνητο», «πανικόβλητο» και «με πολύ ισχυρές εντολές» δικαστήριο. «Αυτό που έγινε σήμερα ο απόλυτος εξευτελισμός του θεσμού της Δικαιοσύνης με απόλυτη ευθύνη του Μητσοτάκη και του Φλωρίδη» είπε.

Κατήγγειλε μεταξύ άλλων ότι έγνοια του δικαστηρίου ήταν να μην υπάρχει βιντεοσκόπηση καθώς και το να περάσουν εκτός της αίθουσας τα ΜΜΕ. «Είναι ξεκάθαρο» είπε, ότι το δικαστήριο «εκτελεί τα φιρμάνια του Φλωρίδη». Όσο για την εντολή να περάσουν έξω τα ΜΜΕ σημείωσε πως «και επί Χούντας υπάρχουν τηλεοπτικά ντοκουμέντα για τις δίκες. Όλες οι μεγάλες δίκες της Μεταπολίτευσης μεταδόθηκαν. Πού μας πάτε; Σε ποια εποχή»; Σύμφωνα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου «ήταν ξεκάθαρο ότι το δικαστήριο όταν διέκοπτε στα διαλείμματα επικοινωνούσε με το υπουργείο. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να παραιτηθεί, ο κύριος Φλωρίδης να ψάχνει για δικηγόρο».

Κλείνοντας την διαδικασία της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πήρε το λόγο και ξεκίνησε απαντώντας στην αρχηγό της Πλεύσης: «Είστε μια αυταρχική νάρκισσος, θέλετε η πάρτη σας να είναι το κέντρο της προσοχής».

Κωνσταντοπούλου: «Δεν θα με κρίνει ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας – Να μας πείτε για το 1,6 εκ. ευρώ»

Ακολούθησαν έντονοι διάλογοι που έχουν ως εξής:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής, θέλει να είναι η ίδια, η πάρτη της, το κέντρο της υπόθεσης, να είναι το κέντρο του κόσμου, όλα να περιστρέφονται γύρω από εκείνη. Παίζετε έναν ρόλο, δεν έχετε καμία ειλικρίνεια και γνησιότητα μέσα σας.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς θα με κρίνετε, ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ πείτε μας.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι εδώ μέσα στην Ολομέλεια, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όσοι είμαστε γονείς, αντιλαμβανόμαστε πως το κέντρο της υπόθεσης είναι οι συγγενείς, οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γι’ αυτό τους κοροϊδεύετε!

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η δίκη θα αρχίσει, οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και κανείς δεν θα τους τρομοκρατεί όπως επιδιώκετε εσείς, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει άλλο τη δίκη. Είστε μια αυταρχική νάρκισσος, ακόμη και την ημέρα που ξεκινάει η δίκη, θέλει η προσοχή να είναι πάνω της. Θέλει οι κάμερες και τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε!

Βασίλης Βιλιάρδος: Όχι χαρακτηρισμοί, θα διαγραφούν από τα πρακτικά.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ δεν είπατε!

