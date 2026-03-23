Ανδρουλάκης για το ιταλικό δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση: Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας

Με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης χαιρέτησε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία, με το οποίο δεν εγκρίθηκε η συνταγματική μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, που πρότεινε η κυβέρνηση Μελόνι.

«Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι από τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Ο Ιταλικός λαός, παρά την πίεση από τη συντηρητική κυβέρνηση Μελόνι – Σαλβίνι, απέρριψε σήμερα τη συνταγματική μεταρρύθμιση, που μόνο στόχο είχε την επέκταση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαιοσύνη. Συγχαρητήρια στην Elly Schlein και το Partito Democratico, που με τον αγώνα τους προστάτευσαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην ανάρτησή του στο Χ.

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 23, 2026

Διαβάστε επίσης:

Kατήγγειλε τις συνθήκες της δίκης για τα Τέμπη η Κωνσταντοπούλου, ζητώντας παραίτηση Φλωρίδη – Κυρανάκης: «Eίστε αυταρχική νάρκισσος»

Δίκη για Τέμπη: Πρόβλημα… ταξιθέτησης είδε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην αίθουσα που ήταν στοιβαγμένοι σαν… σαρδέλες

Κόντρα Πολάκη-Κυρανάκη για ΕΦΚ στα καύσιμα και για τα… μαθηματικά Λυκείου: «Το κάρμα εκδικείται» – «Δεν έχω αλλάξει άποψη μετεκλογικά»











