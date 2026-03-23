Κόντρα Πολάκη-Κυρανάκη για ΕΦΚ στα καύσιμα και για τα… μαθηματικά Λυκείου: «Το κάρμα εκδικείται» – «Δεν έχω αλλάξει άποψη μετεκλογικά»

«Η ζωή είναι σκληρή και το κάρμα εκδικείται». Με αυτή την εισαγωγή ξεκίνησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ταξί, μιλώντας ουσιαστικά για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα μέτρα που ανακοίνωσε το πρωί ο πρωθυπουργός. Στόχος να εκθέσει τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ο οποίος επί ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, σε αντίθεση με τη στάση της σημερινής κυβέρνησης.

Στις 22.1.2019, σημείωσε ο Παύλος Πολάκης, παραπέμποντας σε tweet εκείνης της εποχής, «ο κ. Κυρανάκης με τιμή βενζίνης 1,45 έκανε την εξής ανάρτηση: “Πληρώνετε βενζίνη 80 ευρώ, και βάζετε βενζίνη αξίας 26 εύρω. Τα υπόλοιπα 54 πάνε στους μετακλητούς του Τσίπρα, στα μίλια του Κουίκ, στην Υγεία του Πολάκη και στις τσάντες της Παπακώστα”». Και με τον αναπληρωτή υπουργό να αντιδρά εκτός μικροφώνου, ο Π. Πολάκης συνέχισε, λέγοντάς του «όλο ψευτιές είσαι, την αλήθεια θα την ακούσεις τώρα».

«Με τιμή βενζίνης σήμερα 2,03, για να πιάσω τα φτηνά», είπε, «οι φόροι που δεν μειώσατε είναι 1,18. Από το διυλιστήριο, τότε, έφευγε περίπου με 20 -25 λεπτά, σήμερα φεύγει με 72 λεπτά. Γιατί τότε ο κακός ΣΥΡΙΖΑ είχε περιθώριο διύλισης 8 με 9 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα με τη δουλική στα μεγάλα συμφέροντα κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει από 30 έως 70 δολάρια το βαρέλι. Και έτσι έχει πάει 70 λεπτά. Και βάλαμε -λέει- πλαφόν στα 12 λεπτά του πρατηρίου και στα 5 λεπτά του βυτιοφόρου. Και μιλάτε τώρα για μετακλητούς; Κουτουλάμε στους διαδρόμους της Βουλής μετακλητούς».

Ακολούθως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης πήρε το λόγο για να απαντήσει λέγοντας ότι επιμένει στην άποψη που είχε τότε:

«Εγώ κ. Πολάκη δεν έχω αλλάξει αυτά που έλεγα προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Υπενθυμίζω ότι ως βουλευτής της συμπολίτευσης όταν ήταν κυβέρνηση η ΝΔ τα ίδια έλεγα ακριβώς για τον ΕΦΚ. Δεν έχω αλλάξει άποψη, αυτά είναι κατατεθειμένα. Έχω πει δημόσια την άποψη μου κι αυτή παραμένει έως και σήμερα». Κάτι που έκανε βουλευτές της αντιπολίτευσης να σχολιάζουν πως ο υπουργός «είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής».

Η απόδειξη και τα μαθηματικά του λυκείου

Ο Κ. Κυρανάκης, θέλησε πάντως να διασκεδάσει κάπως τις εντυπώσεις και έτσι προκάλεσε τον Παύλο Πολάκη να φέρει μια σημερινή απόδειξη.

«Σας προκαλώ, όμως, επειδή στα μαθηματικά δεν είστε ιδιαίτερα καλός, φέρτε μια σημερινή απόδειξη για να δείτε την αναλογία» είπε. Και συνέχισε: «Το 2019 το 67% του κόστους ήταν υπέρ φόρων και δασμών ενώ σήμερα είναι το 56%».

Ακολούθησε ένα σύντομο πινγκ πονγκ μεταξύ των δυο ανδρών, που κατέληξε στο ποιος είχε καλύτερους βαθμούς στα μαθηματικά στο Λύκειο:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ επειδή στα μαθηματικά φαίνεται ότι δεν είστε ιδιαίτερα καλός…

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο Κυρανάκη;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Είστε 5 χρονών κύριε Πολάκη;

Παύλος Πολάκης: Με τι βαθμό τελείωσες το λύκειο;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πέντε χρονών είστε; Θα συγκρίνουμε τους βαθμούς μας στο σχολείο;

Παύλος Πολάκης: Άντε από εκεί….

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Σας προκαλώ κύριε Πολάκη, πηγαίνετε πάρτε μία απόδειξη και κάντε την αναλογία. Γιατί την απόδειξη που ανέβασα είχε 67% επί φόρων, σήμερα έχουμε 55% υπέρ φόρων. Φέρτε μια απόδειξη, εδώ θα είμαστε μέχρι το βράδυ!

Παύλος Πολάκης: Θα τη φέρω!

Στην κόντρα παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς κάνοντας λόγο για «νεόκοπα μαθηματικά» του αναπληρωτή υπουργού, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, σχολίασε πως ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, καθώς επιμένει στη μείωση του ΕΦΚ.

